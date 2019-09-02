親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

周刊爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」求償千萬及道歉

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄招商問題，今天成了高雄前、後政府團隊的口水戰，罷韓團體「Wecare高雄」在臉書批評韓國瑜規畫招商成果是零元，但前朝政府從民國104年至107年招商1千億元，為此高雄市政府今天下午強烈反擊，指今年來招商累積金額上看2430億元，綠營特定人士在未核實的狀況下，誣指韓國瑜市長上任來招商「零元」，完全是閉著眼睛造謠抹黑。

罷韓團體「Wecare高雄」在臉書上說，根據財政部促參司統計，今年截至7月底，促參案高雄市成功簽約2件，投資金額19.31億元。攤開成功簽約的2案，一案是「捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」，另一案是「鳳山運動園區OT案」，兩案都是在陳菊主政時期規畫完成的。

捷運鳳山國中周邊地區都更案，招商金額19餘億元。公告招商以及得標，都在前朝。簽約在韓。運動園區權利金只有125萬元。

另外，也引用財政部公告，104年至107年高雄蟬聯四年招商卓越獎，107年：478億元，有臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫、凹子底商業區設定地上權案、凹子底地區停35用地民間參與公共建設案、楠梓區油設段178、271地號土地租賃案。

106年：142.5億元，有高雄市立小港醫院OT+BOT案、高雄市小港區二橋段1343地號設定地上權。105年：119.8億元，有鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO案、高速公路五甲交流道附近特定區市1用地BOO案、高雄市立岡山醫院ROT案、高雄市立鳳山醫院OT+BOT案、投資興建民有甲山林超級市場BOO案。

104年：260億元，有圖書總館共構會展文創會館興建營運移轉案、和發產業園區開發、出(標)售及管理案勞工教育生活中心澄清會館ROT案、前金區前金段0433-0000地號租賃案、美濃區農產品集貨場標租案、公有鼎中超級市場標租案，全部合計是1千億元。

高市都發局都發局表示，招商引資可帶動高雄市經濟發展、創造就業機會，不管新案或舊案，市府都會設法克服困難，積極招商來高雄投資。對於市府的努力招商，還請多給予支持與鼓勵。

都發局又說，所有公務員都非常努力，招商引資就是為帶動高雄市的經濟發展，請不要過度政治操作或聯想。

高雄市政府表示，高雄市今年來招商累積金額上看2430億元，其中，目前已簽約和已辦理的促參案有27案，預估民間投資金額超過590億元，已簽約促參案件就有「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」及「鳳山運動園區OT案」等兩案，預計民間投資金額共19.5億元。

辦理中促參案件計則有「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」、「高雄市凹子底地區停5用地新建營運移轉案」等25案，預估民間投資金額約571億元，預估權利金及租金收入總計約300億元。

此外，高雄今年前8月重大民間投資金額累計1840億元，新增就業機會預 計超過1萬5300個，包括海霸王、大和房屋旅館案、漢神百貨旗艦店，顯示高雄投資熱絡。

高雄市政府強調，促參案件都是長期延續性的工作，每一件案件的成功都是過去長時間的事前準備工作與行政程序，現在正在規畫的案件也會在未來開花結果。

高雄市政府說，完成招商簽約並非是工作的結束，反而是任務的開始，後續廠商執行開發建築時持續的行政協助，更是開發案件與促參案件業務的重點，如果不從施政延續性的角度來看政府施政，要硬生生地做切割，把延續性工作切割斷裂，實在不是高雄之福，市民之福。

高雄招商問題，今天成了高雄前、後政府團隊的口水戰主題。圖／高雄市港務局提供
高雄招商問題，今天成了高雄前、後政府團隊的口水戰主題。圖／高雄市港務局提供
分享

相關新聞

高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37

高市幹線公車增至20條 範圍擴大

2019-09-01 23:29

高雄農業局射3箭 造有機產業鏈

2019-09-01 23:27

鐵路電氣化 潮州至台東減班

2019-09-01 23:26

考清潔隊員 孕婦、留美碩士都來了

2019-09-01 23:24

退役軍官種小黃瓜 攻進超商

2019-09-01 23:15

考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18

黃毛鴨鴨滿地跑 食光旅崙好𨑨迌

2019-09-01 21:16

高雄市勞工局摸彩行銷視障按摩 3個月創1500萬元業績

2019-09-01 19:54

9月首周開職缺900個 世界健身、光陽、福雷電子大徵才

2019-09-01 19:29

兩宗教領袖跨界談愛 坦言政治人物「愛與包容」不容易

2019-09-01 17:17

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24

筍比人高！ 甲仙芋筍節行銷竹筍與芋頭餅

2019-09-01 10:36

走過莫拉克 小林社區賣月餅籌經費年底要站上舞台

2019-09-01 08:08

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38

深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12

自強隧道今起區間測速 時速61公里拍照開罰

2019-09-01 15:49

竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00

桃園雙向4線道 內側開放機車通行

2019-09-01 23:00

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

中央補助5.75億 台中4區建停車場

2019-09-01 23:23

影╱頭城搶孤裁判不同調？ 上屆冠軍遙遙領先卻被判違規

2019-09-01 19:45

蓋斑鬥魚挺過瀕絕危機 這個社區推特色發展產業

2019-09-01 17:32

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

社頭大雨澆不熄熱情 清水岩寺擠滿韓粉

2019-09-01 17:39

彰化工業區道路炸開3公尺深 疑高壓電管線出包

2019-09-02 09:40

新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23

1戶5隻黑狗疑遭毒死 公憤撻伐毒狗人可惡至極

2019-09-01 18:37

考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18

移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39

怎樣走都安全！人行道拓寬 不用再和機車搶道

2019-09-01 20:27

「萌翻了」超可愛豬造型鳳梨酥 消費者：捨不得吃

2019-09-02 12:41

董恆毅為台東體操奉獻生命 游朝偉決定接棒傳薪

2019-09-01 19:22

自強隧道實施區間測速 12小時有206輛超速違規

2019-09-01 18:57

高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27

柯文哲讚譽武德宮 傳統信仰中注入現代文創

2019-09-01 18:33

一對夫妻、一把琴帶原鄉童逐夢 更催生音樂學校

2019-09-01 17:34

竹科塞車 重機通勤更風行

2019-09-01 23:44

嘉義高中校友管樂團 首度移師北港演出

2019-09-01 21:17

謝謝你們！愛心攤位進駐保育院 免費供吃供玩

2019-09-01 14:30

嘉藥坐月子訓練班結訓 母女攜手同行

2019-09-01 23:06

高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37

桃園1期包租代管破千戶 2期上路拚1600戶為無殼族找房

2019-09-02 11:43

清水中山路假日違停民眾到派出所檢舉 網友：110較有效

2019-09-01 18:37

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

鐵路電氣化 潮州至台東減班

2019-09-01 23:26

麻豆文旦節開鑼 農業局：今年文旦銷售過關

2019-09-01 17:01

台糖同意馬稠後二期園區開發 規畫成立長照產業專區

2019-09-02 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top