高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄招商問題，今天成了高雄前、後政府團隊的口水戰，罷韓團體「Wecare高雄」在臉書批評韓國瑜規畫招商成果是零元，但前朝政府從民國104年至107年招商1千億元，為此高雄市政府今天下午強烈反擊，指今年來招商累積金額上看2430億元，綠營特定人士在未核實的狀況下，誣指韓國瑜市長上任來招商「零元」，完全是閉著眼睛造謠抹黑。

罷韓團體「Wecare高雄」在臉書上說，根據財政部促參司統計，今年截至7月底，促參案高雄市成功簽約2件，投資金額19.31億元。攤開成功簽約的2案，一案是「捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」，另一案是「鳳山運動園區OT案」，兩案都是在陳菊主政時期規畫完成的。

捷運鳳山國中周邊地區都更案，招商金額19餘億元。公告招商以及得標，都在前朝。簽約在韓。運動園區權利金只有125萬元。

另外，也引用財政部公告，104年至107年高雄蟬聯四年招商卓越獎，107年：478億元，有臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫、凹子底商業區設定地上權案、凹子底地區停35用地民間參與公共建設案、楠梓區油設段178、271地號土地租賃案。

106年：142.5億元，有高雄市立小港醫院OT+BOT案、高雄市小港區二橋段1343地號設定地上權。105年：119.8億元，有鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO案、高速公路五甲交流道附近特定區市1用地BOO案、高雄市立岡山醫院ROT案、高雄市立鳳山醫院OT+BOT案、投資興建民有甲山林超級市場BOO案。

104年：260億元，有圖書總館共構會展文創會館興建營運移轉案、和發產業園區開發、出(標)售及管理案勞工教育生活中心澄清會館ROT案、前金區前金段0433-0000地號租賃案、美濃區農產品集貨場標租案、公有鼎中超級市場標租案，全部合計是1千億元。

高市都發局都發局表示，招商引資可帶動高雄市經濟發展、創造就業機會，不管新案或舊案，市府都會設法克服困難，積極招商來高雄投資。對於市府的努力招商，還請多給予支持與鼓勵。

都發局又說，所有公務員都非常努力，招商引資就是為帶動高雄市的經濟發展，請不要過度政治操作或聯想。

高雄市政府表示，高雄市今年來招商累積金額上看2430億元，其中，目前已簽約和已辦理的促參案有27案，預估民間投資金額超過590億元，已簽約促參案件就有「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」及「鳳山運動園區OT案」等兩案，預計民間投資金額共19.5億元。

辦理中促參案件計則有「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」、「高雄市凹子底地區停5用地新建營運移轉案」等25案，預估民間投資金額約571億元，預估權利金及租金收入總計約300億元。

此外，高雄今年前8月重大民間投資金額累計1840億元，新增就業機會預 計超過1萬5300個，包括海霸王、大和房屋旅館案、漢神百貨旗艦店，顯示高雄投資熱絡。

高雄市政府強調，促參案件都是長期延續性的工作，每一件案件的成功都是過去長時間的事前準備工作與行政程序，現在正在規畫的案件也會在未來開花結果。