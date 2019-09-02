中秋佳節將至 路竹榕神樹王廟結合警力關懷弱勢

2019-09-02 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



國人重視的中秋節即將到來，高雄市路竹區榕神樹王廟結合湖內警分局警力關懷弱勢居民，近日竹滬派出所所長楊川輝代發送物資與慰問金給獨居老人或中低收入戶。警方表示，感謝廟宇慈悲為懷，希望關懷舉動讓弱勢族群感受佳節溫馨。