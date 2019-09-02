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中秋佳節將至 路竹榕神樹王廟結合警力關懷弱勢

2019-09-02 11:49聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

國人重視的中秋節即將到來，高雄市路竹區榕神樹王廟結合湖內警分局警力關懷弱勢居民，近日竹滬派出所所長楊川輝代發送物資與慰問金給獨居老人或中低收入戶。警方表示，感謝廟宇慈悲為懷，希望關懷舉動讓弱勢族群感受佳節溫馨。

路竹區榕神樹王廟捐贈白米、沙拉油、罐頭等生活物資關懷弱勢族群。警方指出，秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，湖內警分局竹滬派出所員警齊心送溫情，不僅發送物資，同時關懷轄區獨居老人與弱勢族群，藉此活動拋磚引玉，讓社會充滿溫情。

警方協助廟宇贈送愛心物資，藉此關懷弱勢族群。記者徐白櫻／翻攝
警方協助廟宇贈送愛心物資，藉此關懷弱勢族群。記者徐白櫻／翻攝
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獨居老人中秋節

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