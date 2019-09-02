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考題遭疑超出範圍 高市環保局：合乎簡章規定

2019-09-02 10:27中央社 高雄2日電

高雄市環保局清潔隊員甄試吸引上萬人報名參加，今天傳出考生質疑車床加工等考題超出環保業務範圍；環保局與承辦招考松盟公司表示，屬於簡章規定中機械常識的範圍。

這項考試包括筆試及術科測驗，預訂錄取193人備取476人，總報考人數達1萬2000多人，考試於昨天結束，有孕婦、留美碩士等報考，卻傳出考生質疑考題「一般高速車床的導螺桿為何種羅紋製成？」等，超出考試範圍，應屬於機械加工、電機、電工等範疇，與環保局的業務性質無關。

高雄市環保局表示，為維護考試的公平、公正、公開原則，委由松盟公司辦理，環保局人員未參與，甄試比照國家考試規格，出題委員及卷務有關工作人員都入闈場，全程作業都有錄影，並由政風人員督辦。

至於考題經向松盟查詢說明，題庫占70%，有鑑別度的考題占30%，出題老師的出題範圍包括環保、勞安、交通、機械等，屬於簡章規定中機械常識範圍，國家考試及國營事業招考都有相關內容，隨著機械設備的更新，隊員也須提升機械方面的能力。

這項清潔隊員甄試於考試前即發生現任臨時人員加分遭質疑考試不公，隨後又取消被批評朝令夕改，一度引發高雄縣職業總工會理事長蘇致榮等不滿。

這次清潔隊員考試結果將於9月16日公布錄取名單，將錄取193人備取476人，錄取人員預計11月即可正式上班。

高雄市環保局昨舉行清潔隊員術科考試，上萬名考生分批上場應試，場面壯觀，直到晚間8...
高雄市環保局昨舉行清潔隊員術科考試，上萬名考生分批上場應試，場面壯觀，直到晚間8點多才考完。 聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影
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