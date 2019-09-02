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高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

「高雄多功能經貿園區」首件精華土地開發案，「特貿三」公告招商中，大企業詢問度相當高，目前已有多家業者領標。為擴大招商，廣邀各方企業參與投標，高雄市都發局今天下午在台北君悅酒店辦招商說明會，罷韓團體「Wecare高雄」上午就在臉書批評，這案去年就已公告過，只是過9個月，再公告一次。

高雄市都發局長林商益上午立即回應表示，坦承「特貿三」前市府於去年曾辦理過公告招標，但沒有任何企業廠商參與投標。新市府上任後，都發局積極與台電公司檢討招商條件，又配合中央都更條例子法規修訂後，在8月重新公告招商。

都發局訂9月2、4日分別在台北、高雄召開兩場招商說明會，林裕益強調，新市府團隊努力招商引資，鍥而不捨，力圖成功招商，帶動高雄繁榮。

罷韓團體「Wecare高雄」說，這個漂亮基地位在高雄展覽館對面，是2016總統蔡英文上台，前朝老早就開始與國公營事業合作招商首例。

「Wecare高雄」還列舉開發過程：2015年10月，高市府與台電公司成立「台電公司暨高雄市政府合作開發多功能經貿園區土地推動小組」。2016.2.25 雙方意朝公辦都更方式辦理後續開發及招商作業。2017.9.27 台電董事會通過招商條件，同意與市府合作招商-2018.1.25 招商文件草案公開閱覽招商文件草案。

2018.6.27高市府公告台電特貿三招商案，2018.7.17、2018.7.25分別在台北及高雄辦兩場招商說明會。

「Wecare高雄」說，可惜受到選舉年影響沒有一次就成功。「如今前朝苦工做完，韓市府撿現成又公告一次」。這只證明一件事，韓國瑜以及其團隊招商只靠一張嘴。沒有完備行政程序的，用喊的用騙的！「已經有行政程序的，用偷懶拷貝的」。

高雄市都發局長林裕益表示，「特貿三」確實前市府於去年曾辦理過公告招標，但沒有任何企業廠商參與投標。新市府上任後，都發局與台電公司檢討招商條件，又配合中央都更條例子法規修訂之後，在8月15日重新公告招商。

「特貿三」位於高雄多功能經貿園區的核心位置，附近有輕軌、捷運紅線及黃線，又緊鄰高雄展覽館、市立總圖書館、高軟科技園區、高雄港埠旅運中心等。

都發局表示，「特貿三」分有南、北兩塊基地，北基地約3.1公頃（9387坪），採「設定地上權」方式開發，結合「設定地上權」及「都更權利變換」，開發商於完成都更後，可取得「南基地土地及建物」所有權，搭配北基地的「設定地上權」，可引入產業進駐開發。投資規模超過265億元，估計可創造4000個就業機會。

「高雄多功能經貿園區」首件精華土地開發案，「特貿三」今天在台北辦招商說明會，罷韓...
「高雄多功能經貿園區」首件精華土地開發案，「特貿三」今天在台北辦招商說明會，罷韓團體批評只是重新公告，韓國瑜招商只靠一張嘴。圖／高雄市都發局提供
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「高雄多功能經貿園區」首件精華土地開發案，「特貿三」今天在台北辦招商說明會，引發...
「高雄多功能經貿園區」首件精華土地開發案，「特貿三」今天在台北辦招商說明會，引發罷韓團體批評韓國瑜招商只靠一張嘴。圖／高雄市都發局提供
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