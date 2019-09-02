有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



神蝦出爐！屏東縣潮州鎮為擺脫「沒特色」的包袱，認為鎮內泰國蝦養殖戶多，選擇以泰國蝦打造地方特色，要讓民眾想到潮州不再只有燒冷冰。潮州鎮公所1日下午也在潮州運動公園，舉辦第一屆賽神蝦大賽，共吸引20組選手報名比賽。經過激烈競爭，最後公蝦組由在地養殖業者潘絲環以248公克奪冠；而母蝦則由許瑞華以132公克拔得頭籌。

獲得第一名的公蝦，伸直長螯直到尾巴的長度，甚至比成年男子的手臂還長，令觀賽民眾看的是驚呼連連。除了視覺震撼壞，另外現場也能大飽口福，好幾公尺的水流蝦，讓民眾現撈泰國蝦，塗抹鹽巴後，直接放上巨大烤爐現烤吃下肚，不禁大呼實在好過癮。

而屏東縣養殖蝦占全台產量最大宗，近8成釣蝦場及餐廳所使用的泰國蝦皆來自屏東。潮州鎮長周品全表示，過去潮州被說「最大的特色就是沒特色」，但從今以後，要讓人想到潮州就馬上聯想到泰國蝦。而鎮公所為打造泰國蝦成為「鄉鎮特色」，進而邀集潮州鎮水產養殖協會舉辦第一屆賽神蝦大賽，透過泰國蝦比大，成功創造話題。