高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今年暑假，高雄山區多次受豪大雨侵襲，停班停課訊息嚇跑一半以上遊客，近日學生陸續開學，又進入中秋節送禮的重要檔期，甲仙商圈業者疾呼，山區天氣很好，豪雨也未造成道路受損，歡迎遊客出遊選購甲仙芋餅當佳節伴手禮。

9月是高雄甲仙竹筍與芋頭盛產時節，甲仙區公所利用周休二日舉辦「甲仙芋筍節」行銷農特產品，透過活動行銷，稍微替甲仙商圈注入人氣，不過7、8兩月豪雨不停已讓商圈不少業者元氣大傷，擔心即將到來的中秋節檔期無法拉抬業績。

劉姓業者指出，今年雨水多，從5月梅雨季至今，下雨天數很多，遊客看見停班停課訊息不敢上山，暑假營收幾乎都被颱風假「收走了」，遊客比往年同期少很多。

雨水太多不僅影響遊客出遊意願，也連帶影響山區竹筍成長情況。張姓筍農指出，甲仙盛產桂竹筍、麻竹筍與大胖筍，今年夏天雨水太多，部分竹筍泡水太久導致根部腐爛，目前產季大約還有兩星期，過了產季就沒有竹筍了。