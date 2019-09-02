高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡
今年暑假，高雄山區多次受豪大雨侵襲，停班停課訊息嚇跑一半以上遊客，近日學生陸續開學，又進入中秋節送禮的重要檔期，甲仙商圈業者疾呼，山區天氣很好，豪雨也未造成道路受損，歡迎遊客出遊選購甲仙芋餅當佳節伴手禮。
9月是高雄甲仙竹筍與芋頭盛產時節，甲仙區公所利用周休二日舉辦「甲仙芋筍節」行銷農特產品，透過活動行銷，稍微替甲仙商圈注入人氣，不過7、8兩月豪雨不停已讓商圈不少業者元氣大傷，擔心即將到來的中秋節檔期無法拉抬業績。
劉姓業者指出，今年雨水多，從5月梅雨季至今，下雨天數很多，遊客看見停班停課訊息不敢上山，暑假營收幾乎都被颱風假「收走了」，遊客比往年同期少很多。
雨水太多不僅影響遊客出遊意願，也連帶影響山區竹筍成長情況。張姓筍農指出，甲仙盛產桂竹筍、麻竹筍與大胖筍，今年夏天雨水太多，部分竹筍泡水太久導致根部腐爛，目前產季大約還有兩星期，過了產季就沒有竹筍了。
甲仙形象商圈理事長陳敬忠表示，今年暑假檔期的遊客比往年來得少，大約少一半人潮；颱風季節已過，近日山區天氣逐漸回穩，此次豪雨未造成山區道路受損，芋泥餅、Q餅、芋頭酥等商品都是中秋送禮的好選擇。
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