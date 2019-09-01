體現高雄軍事文化DNA 眷村嘉年華光輝十月登場

2019-09-01 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄擁有陸、海、空軍三軍眷村，是全國軍事基地大本營，獨特的人文風景，是高雄特別的文化DNA；為讓民眾認識高雄獨特的文化底蘊，眷村嘉年華將於光輝十月熱鬧登場，9月7日起就有「走讀眷村」、「眷村講堂」等多場系列活動陸續展開，由在地協會帶領民眾漫步眷村巷弄，體驗人文風貌，並以電影放映、講座等方式分享眷村生命體驗，詳情可上高市文化局官網查詢。

文化局局長林思伶表示，眷村是台灣近半世紀特殊時代產物，見證省籍間的交融互滲，更是戰爭移民重要的歷史現場，高雄擁有大量軍事遺產及特殊軍事文化，9月到10月間市府、軍方及在地協會三方攜手合作，舉辦一連串眷村活動，為眷村文化保存立下新里程，也期待眷村嘉年華未來可以變成高雄每年常態性舉行的在地文化活動。

文化局說，光輝十月的重頭戲-眷村嘉年華，包括10月19、20日「眷村子弟回娘家」與10月26、27日「眷村文化節」，邀請在外發展多年的眷村子弟回家團聚，並宣揚國軍光榮歷史、增進軍民情感，有紀念碑獻花儀式、軍事表演、學校社團表演、豫劇欣賞、眷村名人論壇、三軍官校參訪、文創市集、文物影像展及民間團體歌舞表演等，重現眷村生活歡樂時光。

此外，該場嘉年華也首度舉辦「眷村名人論壇」，邀請在眷村長大的各界名人回到眷村，共同討論眷村的過往與未來，為眷村保存開啟世代相傳、承先啟後意義；「以住代護openday」，更由眷村新住民一整個月敞開院門，熱請款待四方遊客，分享修屋成果及入住甘苦談，舉辦以畫會友、咖啡品茗、甜酒釀、藍染教學等體驗活動，繼續守護眷村文化，傳承眷村「家」的故事。