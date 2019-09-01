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考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市環保局今天舉行清潔隊員術科考試，因薪資加獎金達40K，總報考人數多達1萬2498人，從上午10點起到晚間8點10分，陸續有1萬1609名考生完成全程考試，測驗完成率高達92.89％。環保局副局長蔡秀玉說，此次報考人數創紀錄，是其他縣市環保局招考人數的4倍，相當於環保局編制隊員人數的4倍量，競爭激烈，預計9月16日放榜，錄取者預計11月可正式上班。

環保局表示，術科測驗為資源垃圾分類，考生須在25秒內，將鐵罐、鋁罐、寶特瓶、鋁箔包及紙餐盒進行分類，投到正確的箱子中，答對1個得2分，答錯則要倒扣。不少考生雖事前自行練習，仍有人分類時緊張到不斷把瓶子掉在地上，也有人分享秘訣，就是一次手抓多個相同項目，更易搶得高分，因此有人考不及格，有人拿了99分好成績。

58歲跆拳道教練洪佩瑩表示，準備考試的過程學到很多環境教育知識，是報考一大收穫；27歲的龔能敬是輔英科技大學環工系畢業，現職是環保局臨時清潔人員，他表示，清潔隊工作一天下來身上又累又臭，但很有成就感，身為清潔隊臨時人員，考術科時因具備熟悉優勢，認為此次取消臨時人員可加分優惠，自己尚能接受。

高雄市環保局今舉行清潔隊員術科考試，上萬名考生到考，從上午10點考到晚上8點10...
高雄市環保局今舉行清潔隊員術科考試，上萬名考生到考，從上午10點考到晚上8點10分才結束，場面壯觀。記者蔡容喬／攝影
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薪資垃圾分類

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