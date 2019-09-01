黃毛鴨鴨滿地跑 食光旅崙好𨑨迌

2019-09-01 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄阿蓮的崙港社區今天動員所有志工，舉辦「食光旅崙」市集，除社區的文創產業外，別開生面的趕鴨及餵鴨體驗，讓參與的民眾，在吃喝玩樂的熱鬧氣氛中，深刻感受早期養鴨人家的生活。

阿蓮區崙港社區所飼養的番白毛鴨，一直享有盛名，社區的養鴨事業，在民國60年代達到高峰，有規模的平地圈飼場，如雨後春筍般地接連創立，後來，因為大環境影響，使得養鴨產業逐漸寞落，社區轉而從事漁產養殖業。

近年來，在農村再生計畫的支持下，社區整合在地資源，將早期的養殖產業文化，結合農業及文創，發展出全新的社區風貌。

高雄市農業局說，崙港社區內有一個在市場上，頗受好評，專門用「木作榫卯工藝」來製作文創產品的設計團隊「甘丹日子」，在進駐崙港的4年期間，這個團隊與社區生活緊密結合，打造具有文化意涵及具有創意的創新產品，這也成為崙港社區發展文化創意的強力後盾。

高雄市政府農業局吳芳銘表示，崙港社區在107年通過農村再生計畫核定後，積極動員志工，投入社區發展，除了將已經沒落的養鴨傳統產業，發展成饒富趣味的趕鴨體驗活動，結合社區內的創意資源，將在地文化，融入傳統木作工藝，成為發展文創產業的立基。