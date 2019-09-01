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高雄市勞工局摸彩行銷視障按摩 3個月創1500萬元業績

2019-09-01 19:54聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市勞工局以行動表達對視障朋友關心，今年舉辦「指尖幸福發現eye」消費300抽獎活動，改以消費摸彩，邀全市69家視障按摩據點參與，5到7月3個月期間回收近5萬張摸彩券，共創下業績1500萬元業績，行銷成果驚人。勞工局長王秋冬表示，未來會持續加強視障按摩店家推廣，協助視障朋友安心就業，鼓勵民眾多消費以幫助弱勢。

勞工局最近頒獎表揚業績前三名的視障按摩店家，69家視障按摩據點中，以營業規模區分A、B、C組，選出9家業績最高榮登「指尖摩王」，A組冠軍為「宗華按摩」、第二名「盲人健康按摩工作坊」、第三名「緣盲人按摩養生中心」；B組冠軍「向日葵盲人按摩館（三多店）」、第二名「新美奇按摩」、第三名「向日葵盲人按摩館（新左營店）」。

另外，C組冠軍「平安基金會牧人館按摩中心（岡山店）」、第二名「真輕鬆按摩養生館（澄清店）」、第三名「財團法人伊甸社會福利基金會－夢時代按摩站」。

王秋冬說，勞工局是首度以消費摸彩形式辦活動，開出1500萬元亮眼業績，很感謝民眾踴躍支持視障按摩業者，按摩師傅指尖好功夫，更有助於增加民眾再消費意願。未來勞工局也會結合企業單位或團體舉辦公益活動或提供員工福利，讓視障按摩師有進駐服務機會。

高雄市勞工局舉行消費摸彩推動視障按摩，3個月創下1500萬元業績，局長王秋冬（左...
高雄市勞工局舉行消費摸彩推動視障按摩，3個月創下1500萬元業績，局長王秋冬（左四）頒獎給業績名列前茅店家，讚揚他們「指尖好功夫」。圖／高雄市勞工局提供
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按摩視障勞工局

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