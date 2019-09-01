高雄市勞工局摸彩行銷視障按摩 3個月創1500萬元業績

2019-09-01 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市勞工局以行動表達對視障朋友關心，今年舉辦「指尖幸福發現eye」消費300抽獎活動，改以消費摸彩，邀全市69家視障按摩據點參與，5到7月3個月期間回收近5萬張摸彩券，共創下業績1500萬元業績，行銷成果驚人。勞工局長王秋冬表示，未來會持續加強視障按摩店家推廣，協助視障朋友安心就業，鼓勵民眾多消費以幫助弱勢。

勞工局最近頒獎表揚業績前三名的視障按摩店家，69家視障按摩據點中，以營業規模區分A、B、C組，選出9家業績最高榮登「指尖摩王」，A組冠軍為「宗華按摩」、第二名「盲人健康按摩工作坊」、第三名「緣盲人按摩養生中心」；B組冠軍「向日葵盲人按摩館（三多店）」、第二名「新美奇按摩」、第三名「向日葵盲人按摩館（新左營店）」。

另外，C組冠軍「平安基金會牧人館按摩中心（岡山店）」、第二名「真輕鬆按摩養生館（澄清店）」、第三名「財團法人伊甸社會福利基金會－夢時代按摩站」。