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學者：若港進入「緊急狀況」 示威者被捕後恐送陸審判

9月首周開職缺900個 世界健身、光陽、福雷電子大徵才

2019-09-01 19:29聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市勞工局9月第1周舉辦6場徵才，共有32家廠商、釋出900個以上職缺，包括世界健身徵救生員及健身教練，光陽工業徵300名操作工，台灣福雷電子公司徵操作工120人等，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。

勞工局表示，3日（周二）下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），世界健身徵求救生員15人、健身教練20人，金琪工程爭行政助理1人、技工10人、防水工程人員5人，高雄市雙喜老人長照中心徵照服員10人、護士2人，光陽工業徵操作工300人。

4日（周三）下午2點到3點30分在小港區桂林中厝里活動中心（高雄市小港區桂陽路336號3樓，07-8220790），尚潔環境工程徵工地監工5人、技術員7人，晶燿企業徵魚貨處理人員10人，南台灣汽車客運徵職業大客車駕駛長10人，良安行徵操作人員10人、清潔人員5人，台灣士瑞克保全公司徵保全員11人、停車場管理員2人、安檢員1人，漢程汽車客運徵市區公車駕駛長20人、台灣福雷電子公司徵操作工120人。

4日（周三）下午2點30分到4點在加昌里活動中心（高雄市楠梓區壽民路16巷16號，07-3609521），燁聯鋼鐵徵機械維修人員3人、天車手5人、現場技術人員5人、工程師8人、物性實驗室人員4人，芮可企管顧問徵品檢技術員5人、機台操作員5人，來來超商徵門市服務人員5人，信實保全徵機械維護保養員25人、檢查測試員5人，正新保全徵保全員11人，永信保全徵留駐服務5人、迅束企業徵清潔人員5人、清潔儲備幹部3人，日安環保工程徵車廂清潔員15人。

5日（周四）下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），君牧塑膠科技徵操作工46人、建中工程公司徵操作工15人，國林號開發公司徵操作工15人。

6日（周五）上午9點30分到11點30分在楠梓就服台（高雄市楠梓加工區經二路15號，07-3640508），華泰電子徵工程師19人、助理工程師6人、生產計畫管理師3人，日月光半導體徵生產助理員5人、儲備幹部5人、工程師5人，楠梓電子徵工程師3人、技術員5人，台灣興勝半導體材料公司徵技術員5人。

同天上午10點至11點30分在林榮里活動中心（高雄市苓雅區凱旋三路871巷1弄22號，07-5509848），高雄市德善居家長照機構徵居服員5人，高雄市不老天使守護協會徵居服員5人、護士5人，君牧塑膠科技徵操作工46人、銘騰工業徵操作工7人、黑鮪魚大飯店徵廚師4人、餐飲服務員4人，龍慶鋼鐵企業公司徵操作工19人。

高雄市勞工局9月第1周舉辦6場徵才，共有32家廠商、釋出900個以上職缺，包括世...
高雄市勞工局9月第1周舉辦6場徵才，共有32家廠商、釋出900個以上職缺，包括世界健身徵救生員及健身教練，光陽工業徵300名操作工，台灣福雷電子公司徵操作工120人等。圖／高雄市勞工局提供
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