親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

男童上廁所不見人影 20分鐘上游溪邊尋獲送醫不治

兩宗教領袖跨界談愛 坦言政治人物「愛與包容」不容易

2019-09-01 17:17聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

單國璽樞機主教與佛光山星雲大師有近一甲子情誼，天主教高雄教區總主教劉振忠與佛光山副住持釋慧開延續這份跨宗教友情，今在高雄市圖書館舉辦「活出愛跨界之愛」對談，由知名節目主持人沈春華主持。兩人在短短一小時中，從自身生命故事出發，談到到親子關係、感情關係，認為現在社會最缺乏的是生命教育，才讓年輕人對未來茫然、甚至厭世。

對於現今政治氛圍，劉振忠說，韓國瑜提出「愛與包容」，說來容易、實行卻很難；慧開法師也說，現在政治人物間流行「酸言酸語」，星雲法師的「做好事、說好話、存好心」，政治人物應放在心中。

單國璽生前罹癌後不畏身體病痛，走遍全台220場「生命告別之旅」，因關心青少年、原住民與弱勢族群，更成立真福山社福園區，定期舉辦青少年生命探索營，推動生命教育。劉振忠表示，今天是單樞機過世後，為記念他逝世7周年，首度與慧開法師對談；過去星雲大師與單樞機友誼長長久久，雙方還辦過馬拉松從佛光山跑到真福山，希望未來雙方能延續單樞機的使命，將這份對生命的愛傳承下去。

媒體在會後訪問兩位宗教領袖，如何以愛化解現今政治氛圍？劉振忠說，韓市長的「愛與包容」，說來容易，實行起來卻有他的困難，面對別人一再刁難，現在只好說「愛與包容有限度」、要反擊。劉振忠表示，聖經從頭到尾都講愛，「其實愛與包容，就是像耶穌犧牲自己、上十字架，最後結果很難說；你要不要接受、愛到底，死了才能被肯定愛與包容，的確不容易」。

慧開法師則認為，政治人物流行「酸言酸語」，當政者沒有撫平這方面的混亂、甚至某種程度有些縱容、放任，令人遺憾；宗教不只勸人為善，也教人分辨真假，民眾要追求真誠、真心，從自身做起。像星雲大師提倡-「做好事、說好話、存好心」，政治人物不講好話、覺得講了就輸了，其實某種程度是一種病態，政治人物應有病識感，知道這樣是不對的，時時刻刻將「三好」放在心中。

為延續樞機主教單國璽與佛光山星雲大師近一甲子的跨宗教情誼，天主教高雄教區總主教劉...
為延續樞機主教單國璽與佛光山星雲大師近一甲子的跨宗教情誼，天主教高雄教區總主教劉振忠（左）、佛光山副住持釋慧開（右）展開「跨界之愛」對談，共同推動愛與生命教育。記者蔡容喬／攝影
分享
天主教高雄教區總主教劉振忠（左）、佛光山副住持釋慧開（右）展開「跨界之愛」對談，...
天主教高雄教區總主教劉振忠（左）、佛光山副住持釋慧開（右）展開「跨界之愛」對談，吸引數百位聽眾到場聆聽。記者蔡容喬／攝影
分享
為延續樞機主教單國璽與佛光山星雲大師近一甲子的跨宗教情誼，天主教高雄教區總主教劉...
為延續樞機主教單國璽與佛光山星雲大師近一甲子的跨宗教情誼，天主教高雄教區總主教劉振忠（左）、佛光山副住持釋慧開（右）展開「跨界之愛」對談，共同推動愛與生命教育。記者蔡容喬／攝影
分享

星雲法師佛光山

相關新聞

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24

筍比人高！ 甲仙芋筍節行銷竹筍與芋頭餅

2019-09-01 10:36

走過莫拉克 小林社區賣月餅籌經費年底要站上舞台

2019-09-01 08:08

屏東動漫展揭幕 免費Q版人像畫

2019-08-31 23:25

叫阮第一名／許明恥棄百萬年薪 返鄉推金門黑蒜頭

2019-08-31 23:20

校園樹遭「斷頭」議員抗議高市府

2019-08-31 23:18

小林人賣月餅 拚演出經費

2019-08-31 23:14

千名役男入營 高市歡送關懷

2019-08-31 23:08

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

建商多元促銷 電音烤肉趴、三輪餐車市集各有特色

2019-08-31 22:29

藝術家黃嘉寧的「寫實繪畫」 探究繪畫與寫實間的關係

2019-08-31 21:04

觀賞魚國際選美大賽 頂尖飼養玩家齊聚屏東

2019-08-31 19:39

澎湖結束馬糞海膽採捕期 烏崁放流幼苗盼永續

2019-08-31 19:30

屏東縣推客語沉浸札根教學 喜獲本土語言傑出貢獻獎

2019-08-31 19:29

2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24

高市清潔隊員招考 動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備

2019-08-31 17:46

陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39

高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20

影╱校園樹木被理光頭！ 白眼女神黃捷和愛樹團體聲援

2019-08-31 16:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

海祭比基尼辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17

「小弟」變成剝皮辣椒 移工聽信前輩自己拿刀片割包皮

2019-08-31 19:33

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

3公里長路歷經3名縣長 員埔路由5尊神明祈福後通車

2019-08-31 20:16

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

北捷票價喊漲 丁守中：1280月票應降到888元

2019-08-31 19:31

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

影／最強阿嬤硬卡馬英九 還要特勤幫金雞過爐

2019-08-31 19:39

張大千三巨石 巴西漂洋過海落腳故宮南院

2019-09-01 10:07

時代力量北市議員林穎孟 宣布辭議會黨團總召

2019-08-31 22:28

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24

影／候車亭太小通勤族日曬雨淋 基市府要延長又難產

2019-09-01 12:36

台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54

罰不怕 台中3非法旅宿斷水電

2019-08-31 23:31

總統加持企業認購5千箱 麻豆文旦節明登場

2019-08-31 19:29

自強隧道今起區間測速 時速61公里拍照開罰

2019-09-01 15:49

叫阮第一名／許明恥棄百萬年薪 返鄉推金門黑蒜頭

2019-08-31 23:20

卓蘭大叔飛行夢 紙飛機博物館2.0將登場

2019-09-01 08:58

台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動 遊客讚賞

2019-08-31 21:32

北捷公司提取消8折 新北交通局憂降低搭乘意願

2019-08-31 22:30

影／海拔2千遇見黃喉貂 沒有垃圾是最美的風景！

2019-08-31 19:41

讀醫學系的青年小說家江宗凡 發表科幻小說二部曲

2019-08-31 23:28

攸關荷包 雙北多項新制今上路

2019-08-31 23:24

影／柯文哲虧韓國瑜、蘇貞昌 批比人高公文太「給摟」

2019-08-31 22:57

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24

貢寮音樂祭周末湧人潮 比基尼比辣

2019-08-31 23:47

Sogo新竹站前館收攤 民眾拍照留念

2019-09-01 00:01

影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31

千名役男入營 高市歡送關懷

2019-08-31 23:08

影／鹹豬肉獲海祭海洋獨立音樂大賞 侯友宜坐沙灘聆聽

2019-08-31 23:05

中秋節要點亮十三層遺址！首發團還可吃漁夫餐

2019-08-30 23:53

台中栗林車站增921公車 今上路接駁

2019-08-31 23:56

「萬里內科」跳蛙公車明上路 省40分鐘

2019-08-31 23:33

國三寶山交流道聯絡道 拓寬竣工

2019-08-31 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top