兩宗教領袖跨界談愛 坦言政治人物「愛與包容」不容易

2019-09-01 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



單國璽樞機主教與佛光山星雲大師有近一甲子情誼，天主教高雄教區總主教劉振忠與佛光山副住持釋慧開延續這份跨宗教友情，今在高雄市圖書館舉辦「活出愛跨界之愛」對談，由知名節目主持人沈春華主持。兩人在短短一小時中，從自身生命故事出發，談到到親子關係、感情關係，認為現在社會最缺乏的是生命教育，才讓年輕人對未來茫然、甚至厭世。

對於現今政治氛圍，劉振忠說，韓國瑜提出「愛與包容」，說來容易、實行卻很難；慧開法師也說，現在政治人物間流行「酸言酸語」，星雲法師的「做好事、說好話、存好心」，政治人物應放在心中。

單國璽生前罹癌後不畏身體病痛，走遍全台220場「生命告別之旅」，因關心青少年、原住民與弱勢族群，更成立真福山社福園區，定期舉辦青少年生命探索營，推動生命教育。劉振忠表示，今天是單樞機過世後，為記念他逝世7周年，首度與慧開法師對談；過去星雲大師與單樞機友誼長長久久，雙方還辦過馬拉松從佛光山跑到真福山，希望未來雙方能延續單樞機的使命，將這份對生命的愛傳承下去。

媒體在會後訪問兩位宗教領袖，如何以愛化解現今政治氛圍？劉振忠說，韓市長的「愛與包容」，說來容易，實行起來卻有他的困難，面對別人一再刁難，現在只好說「愛與包容有限度」、要反擊。劉振忠表示，聖經從頭到尾都講愛，「其實愛與包容，就是像耶穌犧牲自己、上十字架，最後結果很難說；你要不要接受、愛到底，死了才能被肯定愛與包容，的確不容易」。