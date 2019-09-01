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找尋馬祖水下資產 文化部跨海舉辦國際論壇

2019-09-01 14:42中央社 馬祖1日電

找尋馬祖列島周邊水下文化資產，文化部文化資產局今天在馬祖民俗文物館舉辦連江縣周邊水域水下考古工作坊，與國內外相關學者專家一同研討與分享馬祖周邊海域水下文化資產存在可能性。

文化資產局特委託台灣考古學會等執行連江縣周邊海域水下文化資產史料收集研析及遙測探勘評估計畫，並跨海至馬祖從上午起舉辦論壇。

由文化資產局副局長邱建發領軍，會同日本學者樋泉岳二、森達也與會，這兩人是海洋考古及東亞古代貿易研究的日本知名學者。另外，文資局組長黃水潭、科長林宏隆，教授簡連貴、中央研究院歷史語言研究所副研究員趙金勇等多名專家學者員也專程參加。

邱建發致詞時表示，馬祖列島歷史上扣準東亞沿岸及海外航線的樞紐，其地理位置舉足輕重，推論可能蘊含豐富的水下文化資產。文資局今年水下考古特別「潛進」馬祖，串連水下文化路徑，同時開放社會大眾共同參與。

論壇進行四場專題發表，分別是第一場，樋泉岳二主講「日本、琉球與東亞海域水下考古案例研析」；第二場，中央研究院水下考古隊資深領隊黃漢彰主講「水下考古在臺灣」；第三場，森達也主講「歷史上的中琉航線與馬祖地區考古意義」；第四場，馬祖戰地文化遺產學會理事長王花俤主講「從馬祖文史調查談地區水域考古文化資產潛力與方向」。

最後舉辦圓桌會議，由邱建發率同與會學者專家共同討論，一方面推廣水下文化資產保存意識，同時廣泛連結國際學者與在地史料，尋求與連江縣政府共同啟動馬祖水域水下考古的新契機。

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