高市幹線公車擴大偏鄉服務 今天起增至20條

2019-09-01 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



因應民眾旅運需求，高雄市原有17條幹線公車行駛於市中心區，自今天起擴大為20條幹線公車，服務範圍由原來市中心區擴大至梓官、楠梓、旗津、小港及林園等區，以利串連偏鄉地區及市中心區，平日尖峰班距10到15分鐘一班。

高雄市交通局表示，高雄市在高需求的路線廊帶規畫直捷幹線公車，高雄市原有17條幹線公車行駛於市中心區，但為提供民眾更快速、便利、通暢的層級優化公車路網，9月1日起，高雄市幹線公車路線增加到20條。

高雄市交通局說，新增幹線公車路線服務範圍由原來市中心區擴大至梓官、楠梓、旗津、小港及林園區，平日尖峰班距10到15分鐘一班，以利串連偏鄉地區及市中心區。

幹線公車路網由中華(205)、自由(92)、民族(90)、鳳青(橘12)、林園(紅3)、旗津(紅9)、梓官(紅53)、小港(69)、昌福(77)等9條縱向幹線，三多(70)、五福(50)、建國(88)、覺民(60)、明誠(紅33)、新昌(217)及百貨(100)等7條橫向幹線，2條環狀168東、西幹線及2條捷運黃線先導公車黃1、黃2組成。