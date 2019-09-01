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高市幹線公車擴大偏鄉服務 今天起增至20條

2019-09-01 13:42聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

因應民眾旅運需求，高雄市原有17條幹線公車行駛於市中心區，自今天起擴大為20條幹線公車，服務範圍由原來市中心區擴大至梓官、楠梓、旗津、小港及林園等區，以利串連偏鄉地區及市中心區，平日尖峰班距10到15分鐘一班。

高雄市交通局表示，高雄市在高需求的路線廊帶規畫直捷幹線公車，高雄市原有17條幹線公車行駛於市中心區，但為提供民眾更快速、便利、通暢的層級優化公車路網，9月1日起，高雄市幹線公車路線增加到20條。

高雄市交通局說，新增幹線公車路線服務範圍由原來市中心區擴大至梓官、楠梓、旗津、小港及林園區，平日尖峰班距10到15分鐘一班，以利串連偏鄉地區及市中心區。

幹線公車路網由中華(205)、自由(92)、民族(90)、鳳青(橘12)、林園(紅3)、旗津(紅9)、梓官(紅53)、小港(69)、昌福(77)等9條縱向幹線，三多(70)、五福(50)、建國(88)、覺民(60)、明誠(紅33)、新昌(217)及百貨(100)等7條橫向幹線，2條環狀168東、西幹線及2條捷運黃線先導公車黃1、黃2組成。

此外，交通局表示，「公車一日兩段吃到飽」、「公車2小時內轉乘免費」及「公路客運最高自付額60元上限」等票價優惠措施持續實施中。另有「搭公車做公益 送你搭台灣虎航遊日本環球影城」活動即日起至12月1日止，參加者可至交通局「轉動高雄青春夢」粉絲團活動網頁登錄電子票證卡號及個人聯絡資訊，刷卡搭乘高市公車即可參加抽獎。

因應民眾旅運需求，高雄市原有17條幹線公車行駛於市中心區，自今天起擴大為20條幹...
因應民眾旅運需求，高雄市原有17條幹線公車行駛於市中心區，自今天起擴大為20條幹線公車。圖／高雄市交通局提供
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