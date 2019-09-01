紙風車高雄演出 趙天麟揪5000名親子同樂

2019-09-01 12:56 中央社 高雄1日電



民進黨立委趙天麟服務處「2019高雄樂活節」首場演出，昨晚在高市鼓山區中山國小登場，由紙風車劇團帶來「紙風車的魔法書」，趙天麟到場與5000多名親子同樂，歡度週末夜。

「紙風車的魔法書」一劇吸引5000多名親子觀賞，現場人潮擠爆校園操場，劇團演員從台上演到台下，與台下親子打成一片，現場充滿歡笑聲。因應觀賞人潮眾多，現場還架起3部200吋投影幕，減少觀賞死角。

競選連任立委的趙天麟說，2020高市立委選區整併後，鼓山、鹽埕、苓雅、前金、新興變成一個大家庭，這是紙風車劇團應邀首度踏進鼓山區中山國小校園，也是他獻給鼓山區小朋友開學的第一個大禮。

信奉督督教的趙天麟同時感謝天父爸爸讓連日雨天在昨天奇蹟放晴，因為天父爸爸是最疼愛小朋友，會讓超過5000名大朋友、小朋友在最舒服的天氣下欣賞表演。

趙天麟並感謝一直陪著大家完成夢想的橄欖枝基金會，他說，他們長期資助紙風車，讓這麼優質的表演可以一直下去，「因為有你們，才會有今晚的活動」。

趙天麟發起的「高雄樂活節」已連續9年在高市苓雅、前金、新興區邀請紙風車劇團演出多場，場場爆滿，為許多親子留下甜美回憶。

趙天麟表示，今年要讓鼓山、鹽埕區小朋友的第一哩路就從藝術開始。他也呼籲大家給紙風車一個掌聲，因為紙風車為了孩子，不管路多遠，不管多偏鄉都會前去表演給他們看。最近紙風車在台中受點委屈，更需要高雄朋友熱情的掌聲為劇團加油。