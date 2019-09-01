高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市環保局清潔隊員招考今在鹽埕區高雄國際會議中心舉行資源分類術科測驗，上午10點起場外排隊等候進場的考生人龍綿延近兩圈，到場報考者更是五花八門，除了高齡64歲考生和10幾歲高中生，連6個月孕婦也來報考，40多歲的美魔女許小姐原本是家庭主婦，但她已有大貨車司機駕照，此次也來報考清潔車駕駛碰運氣。

環保局今年首度大規模舉辦清潔隊員甄試，昨天舉行筆試，總報考人數1萬2498人，有1萬1745人到考，競爭相當激烈，今天進入第二天術科測驗，因人數眾多，環保局預定要考到晚上8點多才能結束。

環保局表示，術科測驗要求考生須在25秒內，將鐵罐、鋁罐、寶特瓶、鋁箔包及紙餐盒進行分類，投到正確的箱子中，答對1個得2分，答錯則要倒扣，等於要拿滿分，得在1秒內答對2個，不少考生感嘆「沒有想像中容易」，有人緊張到不斷把瓶子掉在地上。

26歲考生曾凱琳小腹微凸，懷有6個月身孕的她原本從事網拍包裝工作，因希望孩子出生後能擁有一份穩定工作，看了簡章覺得自己符合考試資格，就想來碰運氣，老公也很支持，她靦腆笑說自己懷孕動作較慢，有點擔心考不好。40多歲的許禪淨有著美魔女外型，10多年前就考到大貨車駕照的她，因孩子大了想重回職場，也來報考清潔車駕駛。

今年環保局因在考前一周取消臨時人員可加分的規定，引發勞工團體為臨時人員叫屈，今天到場應考的陳先生是臨時人員之一，他則認為考試要求公平性，因為是自己本業，考試情況還蠻順利的。陳先生說，清潔隊員工作真的很辛苦，每天回家時一身臭味，但相當有成就感。