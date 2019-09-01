親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

螢幕整個被噴黑...831過後 港鐵多站報刑事毀損

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市環保局清潔隊員招考今在鹽埕區高雄國際會議中心舉行資源分類術科測驗，上午10點起場外排隊等候進場的考生人龍綿延近兩圈，到場報考者更是五花八門，除了高齡64歲考生和10幾歲高中生，連6個月孕婦也來報考，40多歲的美魔女許小姐原本是家庭主婦，但她已有大貨車司機駕照，此次也來報考清潔車駕駛碰運氣。

環保局今年首度大規模舉辦清潔隊員甄試，昨天舉行筆試，總報考人數1萬2498人，有1萬1745人到考，競爭相當激烈，今天進入第二天術科測驗，因人數眾多，環保局預定要考到晚上8點多才能結束。

環保局表示，術科測驗要求考生須在25秒內，將鐵罐、鋁罐、寶特瓶、鋁箔包及紙餐盒進行分類，投到正確的箱子中，答對1個得2分，答錯則要倒扣，等於要拿滿分，得在1秒內答對2個，不少考生感嘆「沒有想像中容易」，有人緊張到不斷把瓶子掉在地上。

26歲考生曾凱琳小腹微凸，懷有6個月身孕的她原本從事網拍包裝工作，因希望孩子出生後能擁有一份穩定工作，看了簡章覺得自己符合考試資格，就想來碰運氣，老公也很支持，她靦腆笑說自己懷孕動作較慢，有點擔心考不好。40多歲的許禪淨有著美魔女外型，10多年前就考到大貨車駕照的她，因孩子大了想重回職場，也來報考清潔車駕駛。

今年環保局因在考前一周取消臨時人員可加分的規定，引發勞工團體為臨時人員叫屈，今天到場應考的陳先生是臨時人員之一，他則認為考試要求公平性，因為是自己本業，考試情況還蠻順利的。陳先生說，清潔隊員工作真的很辛苦，每天回家時一身臭味，但相當有成就感。

今年報考者年齡最低者為16歲，18歲以下有10多個，在學歷部分，具有研究所學歷的報名應考人也有193人，其中還不乏留美碩士。據了解，該名報考人也是位年輕女性，但不願受訪。

40多歲美魔女許禪淨有大貨車駕照，當了20多年家庭主婦的她想重回職場，決定來報考...
40多歲美魔女許禪淨有大貨車駕照，當了20多年家庭主婦的她想重回職場，決定來報考清潔車駕駛。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄市環保局清潔隊員甄試今上午起舉行術科測驗，考生得在25秒內全神貫注完成資源分...
高雄市環保局清潔隊員甄試今上午起舉行術科測驗，考生得在25秒內全神貫注完成資源分類。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄市環保局今舉行術科考試，共有萬名考生上場，場面壯觀；環保局預估要考到晚間8點...
高雄市環保局今舉行術科考試，共有萬名考生上場，場面壯觀；環保局預估要考到晚間8點多才能結束。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄市環保局今舉行術科考試，共有萬名考生上場，場面壯觀；環保局預估要考到晚間8點...
高雄市環保局今舉行術科考試，共有萬名考生上場，場面壯觀；環保局預估要考到晚間8點多才能結束。記者蔡容喬／攝影
分享
26歲的曾凱琳已有6個月身孕，原本從事網拍工作的她來報考清潔隊員，希望寶貝出生後...
26歲的曾凱琳已有6個月身孕，原本從事網拍工作的她來報考清潔隊員，希望寶貝出生後有份穩定工作。記者蔡容喬／攝影
分享

清潔隊員駕照

相關新聞

南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24

筍比人高！ 甲仙芋筍節行銷竹筍與芋頭餅

2019-09-01 10:36

走過莫拉克 小林社區賣月餅籌經費年底要站上舞台

2019-09-01 08:08

屏東動漫展揭幕 免費Q版人像畫

2019-08-31 23:25

叫阮第一名／許明恥棄百萬年薪 返鄉推金門黑蒜頭

2019-08-31 23:20

校園樹遭「斷頭」議員抗議高市府

2019-08-31 23:18

小林人賣月餅 拚演出經費

2019-08-31 23:14

千名役男入營 高市歡送關懷

2019-08-31 23:08

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

建商多元促銷 電音烤肉趴、三輪餐車市集各有特色

2019-08-31 22:29

藝術家黃嘉寧的「寫實繪畫」 探究繪畫與寫實間的關係

2019-08-31 21:04

觀賞魚國際選美大賽 頂尖飼養玩家齊聚屏東

2019-08-31 19:39

澎湖結束馬糞海膽採捕期 烏崁放流幼苗盼永續

2019-08-31 19:30

屏東縣推客語沉浸札根教學 喜獲本土語言傑出貢獻獎

2019-08-31 19:29

2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24

高市清潔隊員招考 動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備

2019-08-31 17:46

陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39

高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20

影╱校園樹木被理光頭！ 白眼女神黃捷和愛樹團體聲援

2019-08-31 16:18

澄清湖水廠將檢驗電氣設備 高雄萬餘戶明將停水12小時

2019-08-31 11:18

唐榮攜手全家 集點即可換購抗菌不銹鋼餐具

2019-08-31 09:00

「2019不貧窮藝術節」開跑 觀賞演出支持台港青年創作

2019-08-31 09:00

幾米多媒體音樂劇場《忘記親一下》 衛武營戲劇院登場

2019-08-31 09:00

一日農夫香港旅展結緣 百年餅舖愛那瑪夏茶

2019-08-31 08:59

嬰兒車、輪椅族、銀髮族森林暢行無阻 這個遊樂區做到了

2019-08-31 08:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

海祭比基尼辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22

「小弟」變成剝皮辣椒 移工聽信前輩自己拿刀片割包皮

2019-08-31 19:33

3公里長路歷經3名縣長 員埔路由5尊神明祈福後通車

2019-08-31 20:16

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

林姿妙最大張支票兌現 1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13

超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17

北捷票價喊漲 丁守中：1280月票應降到888元

2019-08-31 19:31

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

影／最強阿嬤硬卡馬英九 還要特勤幫金雞過爐

2019-08-31 19:39

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

影╱校園樹木被理光頭！ 白眼女神黃捷和愛樹團體聲援

2019-08-31 16:18

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

新北智慧影音整合器又來不及裝 一天罰6.5萬元

2019-08-31 14:04

劍湖山加碼秋冬旅遊補助 免費暢玩水陸雙樂園多項優惠

2019-08-31 16:50

張大千三巨石 巴西漂洋過海落腳故宮南院

2019-09-01 10:07

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

時代力量北市議員林穎孟 宣布辭議會黨團總召

2019-08-31 22:28

總統加持企業認購5千箱 麻豆文旦節明登場

2019-08-31 19:29

罰不怕 台中3非法旅宿斷水電

2019-08-31 23:31

影／海拔2千遇見黃喉貂 沒有垃圾是最美的風景！

2019-08-31 19:41

北捷公司提取消8折 新北交通局憂降低搭乘意願

2019-08-31 22:30

讀醫學系的青年小說家江宗凡 發表科幻小說二部曲

2019-08-31 23:28

叫阮第一名／許明恥棄百萬年薪 返鄉推金門黑蒜頭

2019-08-31 23:20

影／柯文哲虧韓國瑜、蘇貞昌 批比人高公文太「給摟」

2019-08-31 22:57

攸關荷包 雙北多項新制今上路

2019-08-31 23:24

台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動 遊客讚賞

2019-08-31 21:32

高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20

台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54

高市清潔隊員招考 動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備

2019-08-31 17:46

陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39

2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24

影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31

卓蘭大叔飛行夢 紙飛機博物館2.0將登場

2019-09-01 08:58

中秋節要點亮十三層遺址！首發團還可吃漁夫餐

2019-08-30 23:53

以生死之間為題 柯文哲分享外科醫生心路歷程

2019-08-31 16:42

Sogo新竹站前館收攤 民眾拍照留念

2019-09-01 00:01

影／鹹豬肉獲海祭海洋獨立音樂大賞 侯友宜坐沙灘聆聽

2019-08-31 23:05

貢寮音樂祭周末湧人潮 比基尼比辣

2019-08-31 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top