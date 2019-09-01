南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



民眾搭南迴鐵路得多留意班次異動資訊！交通部鐵道局為加速南迴鐵路台東潮州段電氣化工程，並改善現有鐵路設施，提升鐵路營運安全，明天起（2日）起至12月30日止，每周一至周四、周六，下午5點時至晚間9點，將停駛潮州至台東間雙向列車，改以3條公路客運路線替代輸運旅客

台鐵表示，為盡早解決潮州以南旅客被迫於潮州站轉換柴油列車問題，同時力拚台鐵南迴計畫潮州至枋寮段，能提早於108年12月底前完成電氣化通車為目標。台鐵潮州至枋寮段單線電氣化工程，因緊臨鐵路沿線施工，僅能利用夜間無列車通行時段進行，且因地處偏遠，施工條件不佳，為達成電氣化提前通車目標，將實施第5階段鐵路減班措施，延長每日施工時間。