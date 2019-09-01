南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛
民眾搭南迴鐵路得多留意班次異動資訊！交通部鐵道局為加速南迴鐵路台東潮州段電氣化工程，並改善現有鐵路設施，提升鐵路營運安全，明天起（2日）起至12月30日止，每周一至周四、周六，下午5點時至晚間9點，將停駛潮州至台東間雙向列車，改以3條公路客運路線替代輸運旅客
台鐵表示，為盡早解決潮州以南旅客被迫於潮州站轉換柴油列車問題，同時力拚台鐵南迴計畫潮州至枋寮段，能提早於108年12月底前完成電氣化通車為目標。台鐵潮州至枋寮段單線電氣化工程，因緊臨鐵路沿線施工，僅能利用夜間無列車通行時段進行，且因地處偏遠，施工條件不佳，為達成電氣化提前通車目標，將實施第5階段鐵路減班措施，延長每日施工時間。
屏東縣政府也提醒民眾注意，鐵道局為配合施工，台鐵減班暨公路客運替代運輸已自106年9月起共辦理4階段，將比照原替代運輸方式延長實施第5階段，自108年9月2日起至12月30日止，於每周一至周四及周六晚間17時至21時(不含周五、周日)，停駛潮州至台東間雙向列車，改以3條公路客運路線替代輸運旅客（路線0978：高雄至台東往返；路線0979：潮州至台東往返；路線0980：潮州至枋寮往返），客運票價則採台鐵區間車8折方式提供旅客搭乘優惠，請民眾注意並提早因應。
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