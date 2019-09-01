榮耀九三 軍人免費暢遊馬祖北海坑道

2019-09-01 12:26 中央社 馬祖1日電



慶祝即將到來九三軍人節，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處說，凡現役軍人於3日當天持證件至北海坑道，均可免費體驗日間搖櫓活動，歡迎軍中弟兄踴躍參加。

為表達敬軍精神，馬祖南、北竿18個單位及店家加入軍人節優惠活動，推出8至9折商品、住宿或勞務優惠，包括人氣超夯的北海坑道搖櫓，讓辛苦守護前線的國軍能度過有感的軍人節。