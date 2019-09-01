軍民捐熱血 澎湖尖山電廠送冰棒

2019-09-01 12:08 中央社 澎湖縣1日電



國內庫存血液吃緊，台電尖山發電廠與台電工會第56分會在週末假日舉辦捐血活動，每名捐血者可獲冰棒等，趕赴金門參加塔山廠長交接的尖山發電廠長歐致誠今天也趕回捐血，精神令人敬佩。

歐致誠指出，國內庫存的血液吃緊，台電尖山發電廠與台電工會第56分會聯合在週末假日一連兩天舉辦捐血活動，今天一大早有空軍雷達站近20名官兵及民眾挽袖捐血，昨天已有近100名民眾捐出2萬cc的血液，預估兩天的捐血活動，會為血庫帶來近4萬cc的血液。

歐致誠表示，台電尖山電廠捐血活動今年邁入第5年，除尖山電廠員工、志工及工會外，捐血民眾均可獲得澎湖知名火鍋餐券及人氣最夯的電廠特製冰棒，若捐血500cc加倍贈送。兩天活動，電廠在冰棒的準備就有各式口味3000支；前往捐血的民眾一年比一年多，非常感謝。

原澎湖尖山電廠副廠長葉國佐榮升金門塔山電廠長一職，30日進行布達交接，歐致誠率同仁前往祝賀，昨天返回澎湖後，今天上午就投入捐血行列，精神令人敬佩。

國內庫存血液吃緊，台電尖山發電廠與台電工會第56分會在週末假日發起「把疼愛的心轉為關懷的愛」捐血活動，每名捐血者可獲電廠最夯的冰棒與知名的火鍋券等。