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走過莫拉克 小林社區賣月餅籌經費年底要站上舞台

2019-09-01 08:08聯合報 記者王昭月╱即時報導

莫拉克風災走過10年，高雄日光小林社區堅毅地迎向新生，今年底社區所屬的大滿舞團將在台灣戲曲中心公演，呈現振興文化的心路歷程，儘管演出經費還不足10多萬元，但族人打算製作當地特色的「梅好薑來」月餅銷售籌錢，盼賣出的一盒盒月餅，能引領他們真正邁向美好將來。

梅子與薑黃是高雄甲仙區小林里特產，莫拉克風災後，移居杉林區日光小林社區的「小林人」，把這些家鄉最深刻的回憶揉製成中秋月餅，重振社區產業。

近年，日光小林社區以勞動部多元就業方案挹注的人力開發出「老梅餅」與「薑黃酥」，梅子與薑黃都是養生聖品，做成的梅餅及酥餅口味獨特，每到中秋時分，成為熱賣的伴手禮，與社區成立的大滿舞團，並列為日光小林社區的「文化特產」。

「家鄉不在了，遊子們沒有失根」日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，每一顆剛出爐的餅，都是他們對家鄉的思念，和對未來的期許，他們從不想賺大錢這件事，只希望村人生活有依靠，共生、共好 ，養生的薑黃搭配微酸甜的梅子，吃起來是幸福的滋味，他們也想藉此分享大家幸福。

莫拉克今年屆滿10周年，日光小林社區大滿舞團年底應邀到台灣戲曲中心公演，由於意義非凡，小林居民慎重其事，但發現演出經費尚不足十來萬，因此最近努力製作月餅，希望銷售可以拉出長紅，補足公演經費的不足。

王民亮說，過去老梅餅及薑黃酥是個別賣，今年做成組合禮，為紀念莫拉克10周年，也推出回饋價，藉中秋時節對曾幫助小林的人表達謝意。

日光小林社區推出「梅好薑來」月餅禮盒，為年底莫拉克十周年公演籌措經費。記者王昭月...
日光小林社區推出「梅好薑來」月餅禮盒，為年底莫拉克十周年公演籌措經費。記者王昭月／攝影
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日光小林社區推出「梅好薑來」月餅禮盒，為年底莫拉克10周年公演籌措經費。記者王昭...
日光小林社區推出「梅好薑來」月餅禮盒，為年底莫拉克10周年公演籌措經費。記者王昭月／攝影
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