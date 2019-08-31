秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客

2019-08-31 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



交通部觀光局投入36億元推動秋冬國民旅遊，高雄飯店業者摩拳擦掌搶客，有的還加碼優惠，要搶國旅商機，期望在9月淡季衝高客房業績。

高雄翰品酒店推出秋蟹一泊二食住房優惠專案，入住就贈肥美秋蟹。高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，獎助期間從9月1日到補助金額完畢為止，所有房型與住房專案都適用，但周六、中秋節與國慶日連續假期不適用。

入秋是吃蟹的好時機，翰品酒店趁機推出「秋蟹一泊二食饗宴」住房專案，挑選肥美的紅蟳作成薑蔥粉絲煲，蟹油炸過加入蔥、老薑與蒜末及冬粉等燜炒收汁，肥美蟹肉讓人意猶未盡。搭配飯店港都茶樓餐廳的美味港飲點心，讓人食指大動。

高雄國賓表示，官網上的所有住房專案，高爾夫球專案除外，都適用於每房1000元的觀光補助方案，但僅限電話訂房。

高雄漢來飯店加碼優惠，推出「3天2夜秋冬進補住房專案」，9月1日至12月31日除搭配政府補助每人每晚1000元外，飯店依房型再加碼補助1000到2000元，總計3天2夜最多可省4000元，每人每晚房價最低1290元起，還含海港自助式早餐，相當原價的7折。