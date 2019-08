建商多元促銷 電音烤肉趴、三輪餐車市集各有特色

2019-08-31 聯合報 記者謝梅芬



時序入秋,南部入夜已闊有涼意,高雄有建商利用周末傍晚辦活動,有的是促銷新屋,有的辦住戶電音派對,炒熱氣氛,嗨翻一整夜!

南部建商「華友聯集團」擁有廣大的家族住戶,業者把住戶當作自己的家人,今晚在高雄捷運鳳山西站旁的國泰重劃區舉辦「華友聯家族FUN中秋─BBQ電音派對」活動,不僅讓家族住戶們提前感受中秋團圓歡愉,也凝聚向心力。體貼住戶,透過「華友聯Family」家族APP不必出門就可完成線上報名。

華友聯的住戶攜家帶眷烤肉,業者安排電音女伶JAMIE Q和亞洲漂亮寶貝Renee表演電音熱舞,炒熱現場氣氛,現場共開 1千桌,約有5000人到場,免費供應烤肉位食材,還有兒童氣墊城堡、大型彈珠台及磁鐵釣魚等遊樂設施,讓小朋友有吃又有玩。

華友聯家族也會拉親友看房、買新屋,像最近在華鳳特區推「森之道」與左營推「H TIME」屬首購大樓預售案,吸引不少買家訂房。

天玉集團在三民區推新案新─鑫天地2期,規畫文創餐車市集,由創立「La Rue文創三輪車」策展,7年級生Eric跟Louis在2017年創立「La Rue文創三輪車」,主要銷售營業用「文創三輪車」,開拓三輪車一條龍服務,將銷售、設計到行銷等環節通包,成為高雄三輪車產業的佼佼者。

全台目前超過400台的三輪餐車,高雄占最大宗,是三輪車餐車密集度最高的區域。這次來參展的黑厚咖啡 、弄食 (炸物)、 手燒鬆餅球 (鬆餅球)、呷 雞蛋糕 (雞蛋糕、氣泡飲) Her name is Faith Lee (炸餃子)都是文創三輪車界的餐食佼佼者。