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建商多元促銷 電音烤肉趴、三輪餐車市集各有特色

2019-08-31 22:29聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

時序入秋，南部入夜已闊有涼意，高雄有建商利用周末傍晚辦活動，有的是促銷新屋，有的辦住戶電音派對，炒熱氣氛，嗨翻一整夜！

南部建商「華友聯集團」擁有廣大的家族住戶，業者把住戶當作自己的家人，今晚在高雄捷運鳳山西站旁的國泰重劃區舉辦「華友聯家族FUN中秋─BBQ電音派對」活動，不僅讓家族住戶們提前感受中秋團圓歡愉，也凝聚向心力。體貼住戶，透過「華友聯Family」家族APP不必出門就可完成線上報名。

華友聯的住戶攜家帶眷烤肉，業者安排電音女伶JAMIE Q和亞洲漂亮寶貝Renee表演電音熱舞，炒熱現場氣氛，現場共開 1千桌，約有5000人到場，免費供應烤肉位食材，還有兒童氣墊城堡、大型彈珠台及磁鐵釣魚等遊樂設施，讓小朋友有吃又有玩。

華友聯家族也會拉親友看房、買新屋，像最近在華鳳特區推「森之道」與左營推「H TIME」屬首購大樓預售案，吸引不少買家訂房。

天玉集團在三民區推新案新─鑫天地2期，規畫文創餐車市集，由創立「La Rue文創三輪車」策展，7年級生Eric跟Louis在2017年創立「La Rue文創三輪車」，主要銷售營業用「文創三輪車」，開拓三輪車一條龍服務，將銷售、設計到行銷等環節通包，成為高雄三輪車產業的佼佼者。

全台目前超過400台的三輪餐車，高雄占最大宗，是三輪車餐車密集度最高的區域。這次來參展的黑厚咖啡 、弄食 （炸物）、 手燒鬆餅球 （鬆餅球）、呷 雞蛋糕 （雞蛋糕、氣泡飲） Her name is Faith Lee （炸餃子）都是文創三輪車界的餐食佼佼者。

鑫天地1期熱銷，今天推出2期，傍晚搭配文創三輪車，果然吸引不少人潮，一天就接到超過100組預約單，這裡生活機能好，有好市多大順量販店、大樂民族量販、悅誠文創園區，未來還有義大集團的義享天地，串接農16富邦人壽正與漢來集團洽談中的第3座漢神百貨、台鋁MLD影城開發案，看屋人潮相當多。

天玉集團在三民區推新案新─鑫天地2期，規畫文創餐車市集。記者謝梅芬／攝影
天玉集團在三民區推新案新─鑫天地2期，規畫文創餐車市集。記者謝梅芬／攝影
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高雄建商利用周末傍晚辦活動，辦五千人烤肉電音派對。記者謝梅芬／翻攝
高雄建商利用周末傍晚辦活動，辦五千人烤肉電音派對。記者謝梅芬／翻攝
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高雄建商利用周末傍晚辦活動，辦五千人烤肉電音派對。記者謝梅芬／攝影
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鑫天地推出2期以2房為主。記者謝梅芬／攝影
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文創

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