觀賞魚國際選美大賽 頂尖飼養玩家齊聚屏東

2019-08-31 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會主辦的「2019屏東縣觀賞魚推廣國際交流比賽」今天在太平洋百貨舉辦頒獎典禮，縣長潘孟安表示，台灣素有「養殖王國」的美名，屏東縣更是集合觀賞魚、生技改良產業研發之大成，期許透過競賽方式，讓縣內、國內甚至國外業者能相互交流及精進養殖技術。

潘孟安說，縣府近幾年積極舉辦相關比賽、活動，成功搭起養殖觀賞魚的平台，透過平台不僅能讓業者擁有發展自己才能的空間，更使觀賞魚讓更多民眾看見，讓業者與民眾能有更多接觸交流，也藉由輔導業者的方式，讓相關產業技術更加扎實精進，讓屏東觀賞魚能與國際接軌。

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，今年的比賽更勝以往，參賽5大魚種，孔雀魚300組、鬥魚250組、金魚50尾、羅漢魚40尾、米蝦約100組，共740組(尾)的魚蝦報名參賽，參賽國家包含中國大陸、新加坡、泰國、日本、韓國、波蘭和西德多達10國的頂尖飼養家，成功讓世界看見屏東。