屏東縣推客語沉浸札根教學 喜獲本土語言傑出貢獻獎

2019-08-31 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府推行客語沉浸札根教學邁入第13年，是全國最早推動客語沉浸教學的縣市，並榮獲今年度教育部本土語言傑出貢獻獎，縣府今天頒獎表揚績優園所及教師，縣長潘孟安有感而發說， 「語言文化的保存，使一個城市擁有自己的靈魂！」感謝老師與學校的付出，讓美麗的客語代代相傳。

「城市之所以偉大，就是因為擁有自己的文化！」潘孟安表示，客語沉浸教學計畫安排師資培訓及教學訪視輔導，提升教師的專業知能，透過訪視輔導，可提供教師教學協助及問題解決，今年的特色為融合在地人、文、地、景、物結合學校藝文設計課程，教材以在地客家文化元素為主，讓學生用最熟悉及親近自身文化背景的方式來學習。

他說，屏東縣政府因推展客語，榮獲今年教育部本土語言傑出貢獻獎的殊榮，是得獎者中唯一政府機關，值得驕傲與鼓勵，看著孩子以自編的歌曲與打嘴鼓開場表演，和師生共創的客語桌遊，以互動方式呈現教學成果，活潑又有趣，期勉客語沉浸教學經驗能持續累積與傳承，讓美麗的客家語言能代代傳承。