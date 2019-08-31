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屏東縣推客語沉浸札根教學 喜獲本土語言傑出貢獻獎

2019-08-31 19:29聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣政府推行客語沉浸札根教學邁入第13年，是全國最早推動客語沉浸教學的縣市，並榮獲今年度教育部本土語言傑出貢獻獎，縣府今天頒獎表揚績優園所及教師，縣長潘孟安有感而發說， 「語言文化的保存，使一個城市擁有自己的靈魂！」感謝老師與學校的付出，讓美麗的客語代代相傳。

「城市之所以偉大，就是因為擁有自己的文化！」潘孟安表示，客語沉浸教學計畫安排師資培訓及教學訪視輔導，提升教師的專業知能，透過訪視輔導，可提供教師教學協助及問題解決，今年的特色為融合在地人、文、地、景、物結合學校藝文設計課程，教材以在地客家文化元素為主，讓學生用最熟悉及親近自身文化背景的方式來學習。

他說，屏東縣政府因推展客語，榮獲今年教育部本土語言傑出貢獻獎的殊榮，是得獎者中唯一政府機關，值得驕傲與鼓勵，看著孩子以自編的歌曲與打嘴鼓開場表演，和師生共創的客語桌遊，以互動方式呈現教學成果，活潑又有趣，期勉客語沉浸教學經驗能持續累積與傳承，讓美麗的客家語言能代代傳承。

縣府客家事務處長陳麗萍說，今年參與計畫的學校，幼兒園有12所33班及小學5所7班，合計教師62人、學生872人；其中，學正幼兒園、立群幼兒園、愛群幼兒園、萬巒鄉立幼兒園五溝分班因推動客語沉浸教學，獲得客家委員會頒發績優教學團隊獎、優良教學模組獎、推動客語教學績優人員。

屏東縣政府推行客語沉浸札根教學邁入第13年，喜獲今年度教育部本土語言傑出貢獻獎，...
屏東縣政府推行客語沉浸札根教學邁入第13年，喜獲今年度教育部本土語言傑出貢獻獎，縣府今天頒獎表揚績優園所及教師，師生也以自編的歌舞展現學習成果。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣政府推行客語沉浸札根教學邁入第13年，喜獲今年度教育部本土語言傑出貢獻獎，...
屏東縣政府推行客語沉浸札根教學邁入第13年，喜獲今年度教育部本土語言傑出貢獻獎，縣府今天頒獎表揚績優園所及教師。圖／屏東縣政府提共
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客語屏東縣政府幼兒園

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