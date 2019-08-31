2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



邀集全台30位影視動畫繪師與漫畫家共襄盛舉的「2019屏東動漫展」，今天在屏東演武場熱鬧開幕，從靜態展覽、同人文創市集、COSPLAY比賽等，呈現動漫文化的多元內涵，COSPLAY大賽吸引各方好手報名參加，各種角色扮演超吸晴，也讓民眾感受次文化的青春熱血和魅力。

以「武道青春、熱血屏東」為主軸的屏東動漫展，於重新修復完成的屏東演武場為展演場域，以「劍道」為主題，邀請REI、耀月、米奇鰻等16位年輕的影視動畫繪師，並從在地的角度，連結國內14位知名漫畫家等人同場展出；除了繪師與漫畫家展出的精彩作品，現場設置四格互動漫畫，由民眾自由發揮創意填空，昨天還邀請似顏繪漫畫家免費為民眾繪製Q版漫畫肖像，戶外廣場有連續2天的COSPLAY大賽。

縣長潘孟安說，文化處今年暑假為兒童及青少年規畫一系列藝文活動，從7月的兒童狂歡節、 8月青春藝術節，還有壓軸登場的屏東動漫展，邀集全台30位繪師與漫畫家的作品，讓大家體驗動漫文化，展現屏東的軟實力；文化處長吳明榮說，這場動漫節是屏東青春藝術節壓軸活動，展覽空間選在屏東美術館後方的演武場，鎖定年輕族群，希望打造成次文化基地，激發屬於屏東青年學子的文化創意，為屏東市帶來青春朝氣。