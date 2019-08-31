高市清潔隊員招考 動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備

2019-08-31 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市環保局首度公開對外大規模招考清潔隊員，今天考筆試，明天是術科測驗，預訂錄取193人、備取476人，總報考人數1萬2498人，到考率93.98%。因為競爭空前激烈，環保局委外招考如臨大敵，比照國考規格入闈、押運試卷，還動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備，巡邏每間試場。

高雄市環保局副局長蔡秀玉表示，台灣地處颱風密集地帶，平日的勤務並不輕鬆，面對颱風及豪雨時的勤務更加繁重，加上登革熱防治，隊員們的工作備極辛勞。這次報考年齡最低者為16歲，最年長為64歲，60歲以上的報名人數達59名。其中有193名應考人具研究所學歷，不乏美國名校生。

環保局長袁中新表示，這次甄試比照國家考試規格，出題委員及卷務有關的工作人員均入闈場，全程作業都有錄影，並由政風人員督辧，另為防止電子舞弊，不但啟動NCC偵防車以及偵防器材巡場，同時也運用金屬探測器以及隱形耳機偵防設備巡邏每間教室，就連廁所也不會放過，只要有違反試場規則，就依相關規定處理。

「壓力好大！」環保局政風室與環衛科承辦人員表示，由於外界都睜大眼睛檢視這場招考，每個步驟、每個環節都再三確認，規格比照國家考試。今天有考生被偵防設備掃到將手機帶在身上，違反考試規則，筆試以0分計算。