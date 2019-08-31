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陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

行政院副院長陳其邁今天受邀出席北台南家扶中心「助學圓滿，感恩有你」獎助學金頒發典禮，並向學子分享「要如何面對自己人生的挫折，實踐夢想？」陳其邁說，要為成功找方法，不要為失敗找藉口，人生因挫折失敗才會更精采；他以自己在去年高雄市長敗選為例，曾自嘲沒人會比他更慘。

陳其邁說他自30歲就當立委，從未選輸過，準備那麼久，去年卻輸了，感到很難過，心痛到現在還在痛。去年選後，很多人安慰他，也對他的敗選演說很感動，覺得演說很從容，是心目中的暖男；有人則認為他真的很慘，卻很療癒，因沒人比陳其邁更慘，反而有激勵作用。

陳其邁說，失敗為成功之母，但當面對挫折困難時，這句話一點也沒有用，年輕朋友們得把勵志的話拋在腦後，只要記住，要面對現實，失敗會很難過痛苦，「但世界上有一個人比你慘，那就是陳其邁」。

陳其邁勉勵學子，「失敗時一流的選手會盡全力讓自己再次站起來」，「不要著重於眼前的失敗與挫折，把目標放遠」；人生總有一天會碰到大風大浪，面對挫折和失敗，沒有人不會難過，但不要犯第二次同樣的錯誤，把負能量變成正能量，這會成為未來的養分。

北台南家扶中心今天在民治中心南瀛堂舉辦助學希望工程頒獎典禮，頒發366位高中職、大專生約773萬元助學金，另9月將再隨扶助金頒發國中小學生約600名，90多萬元的獎助學金，約有近1000名兒少受惠。助學金有台南開基玉皇宮捐助105萬元、懋莉工業贊助70萬元、岱稜科技56萬、蔡育輝議員捐選舉補助款40萬元及許多愛心團體與助學人的協助。

行政院副院長陳其邁今天出席北台南家扶助學金發放，用自己敗選故事勉勵學子。圖／北家...
行政院副院長陳其邁今天出席北台南家扶助學金發放，用自己敗選故事勉勵學子。圖／北家扶提供
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行政院副院長陳其邁今天出席北台南家扶助學金發放。圖／北家扶提供
行政院副院長陳其邁今天出席北台南家扶助學金發放。圖／北家扶提供
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行政院副院長陳其邁今天出席北台南家扶助學金發放，用自己敗選故事勉勵學子。圖／北家...
行政院副院長陳其邁今天出席北台南家扶助學金發放，用自己敗選故事勉勵學子。圖／北家扶提供
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陳其邁家扶中心行政院

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