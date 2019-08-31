陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天受邀出席北台南家扶中心「助學圓滿，感恩有你」獎助學金頒發典禮，並向學子分享「要如何面對自己人生的挫折，實踐夢想？」陳其邁說，要為成功找方法，不要為失敗找藉口，人生因挫折失敗才會更精采；他以自己在去年高雄市長敗選為例，曾自嘲沒人會比他更慘。

陳其邁說他自30歲就當立委，從未選輸過，準備那麼久，去年卻輸了，感到很難過，心痛到現在還在痛。去年選後，很多人安慰他，也對他的敗選演說很感動，覺得演說很從容，是心目中的暖男；有人則認為他真的很慘，卻很療癒，因沒人比陳其邁更慘，反而有激勵作用。

陳其邁說，失敗為成功之母，但當面對挫折困難時，這句話一點也沒有用，年輕朋友們得把勵志的話拋在腦後，只要記住，要面對現實，失敗會很難過痛苦，「但世界上有一個人比你慘，那就是陳其邁」。

陳其邁勉勵學子，「失敗時一流的選手會盡全力讓自己再次站起來」，「不要著重於眼前的失敗與挫折，把目標放遠」；人生總有一天會碰到大風大浪，面對挫折和失敗，沒有人不會難過，但不要犯第二次同樣的錯誤，把負能量變成正能量，這會成為未來的養分。