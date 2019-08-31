高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣基進高雄黨部今天下午在臉書發文指高雄市長韓國瑜北漂拚總統，局長們心也在飄。指韓國瑜為拚總統全台跑透透、市政放腦後，高雄市府局處首長「府內沒大人，跟著輕鬆做」。高雄市新聞局回應基進黨惡意抹黑攻擊，高雄市府首長是各領域專家，就任後除了把所長貢獻高雄市民，如有需要，依正常請假程序繼續把所學傳承學子，並不影響公務，這種況且全國皆然。

台灣基進黨說，韓執政200天，行政暨國際處處長就腰斬2次，空降、非專業的都發局長，每周從海港翻進山城到暨南大學兼課。

全台灣文化消費觀光旅遊業，都是周末假日不打烊，新上任的文化局長跟市長一樣，只打算一周在高雄做5天的官，周末就拎著行李回台北。上學期終了前在輔大仍有授課。

還有，已離職的環保局長袁中新周四下午4點都返回學校上課。研考會主委李銘義主委每周二下午4點要到屏東大學授課，他們必須幾點離開崗位才來得及4點到課堂？

高雄市新聞局下午立即回應，這是基進黨惡意抹黑攻擊。新聞局說，高雄市府首長都是各領域專家，多位首長就任前專業領域就在校授課，就任後除了把所長貢獻高雄市民，如有需要，依正常請假程序繼續把所學傳承學子，並不影響公務，況且這種情形全國皆然。

新聞局說，若是大學教授借調擔任局處首長，對原學校有無酬上課兩小時的義務。「基進黨為政治目的惡意抹黑，才是可恥。」