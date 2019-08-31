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高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

台灣基進高雄黨部今天下午在臉書發文指高雄市韓國瑜北漂拚總統，局長們心也在飄。指韓國瑜為拚總統全台跑透透、市政放腦後，高雄市府局處首長「府內沒大人，跟著輕鬆做」。高雄市新聞局回應基進黨惡意抹黑攻擊，高雄市府首長是各領域專家，就任後除了把所長貢獻高雄市民，如有需要，依正常請假程序繼續把所學傳承學子，並不影響公務，這種況且全國皆然。

台灣基進黨說，韓執政200天，行政暨國際處處長就腰斬2次，空降、非專業的都發局長，每周從海港翻進山城到暨南大學兼課。

全台灣文化消費觀光旅遊業，都是周末假日不打烊，新上任的文化局長跟市長一樣，只打算一周在高雄做5天的官，周末就拎著行李回台北。上學期終了前在輔大仍有授課。

還有，已離職的環保局長袁中新周四下午4點都返回學校上課。研考會主委李銘義主委每周二下午4點要到屏東大學授課，他們必須幾點離開崗位才來得及4點到課堂？

高雄市新聞局下午立即回應，這是基進黨惡意抹黑攻擊。新聞局說，高雄市府首長都是各領域專家，多位首長就任前專業領域就在校授課，就任後除了把所長貢獻高雄市民，如有需要，依正常請假程序繼續把所學傳承學子，並不影響公務，況且這種情形全國皆然。

新聞局說，若是大學教授借調擔任局處首長，對原學校有無酬上課兩小時的義務。「基進黨為政治目的惡意抹黑，才是可恥。」

新聞局說，都發局長林裕益在暨南大學土木工程學系兼任助理教授，已有7年，都是利用周六假日授課，從未於上班時間授課。7年期間，無論服務台北市政府、退輔會或高雄市政府，都依公務人員兼課規定，簽報核定同意後，才去兼課。文化局長林思伶在今年6月17日高市府到職後，新學期並未兼課。

高雄市文化局長林思伶在今年6月17日高市府到職後，新學期並未兼課。記者謝梅芬／攝...
高雄市文化局長林思伶在今年6月17日高市府到職後，新學期並未兼課。記者謝梅芬／攝影
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高雄市都發局長林裕益在暨南大學土木工程學系兼任助理教授，已有7年，都是利用周六假...
高雄市都發局長林裕益在暨南大學土木工程學系兼任助理教授，已有7年，都是利用周六假日授課，從未於上班時間授課。記者謝梅芬／攝影
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高雄市韓國瑜文化局

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