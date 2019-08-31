校園樹木被理光頭！ 白眼女神黃捷和愛樹團體聲援

2019-08-31 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市復興國小校內的大樹原本是學童的遊戲空間，最近被民眾發現，校內有超過10棵大樓被「斷頭 」修剪，修剪枝幹傷口都大於30公分，愛樹人不捨，今天下午和高雄市議員黃捷到場要求高雄市長韓國瑜正視樹木斷頭問題，要求高雄市長韓國瑜應立即兌選前樹木保護的9大承諾。

高雄市教育局說明，學校這次修剪的樹木共68棵，樹種包含榕樹、小葉欖仁、菩提樹、大花紫葳、大葉桃花心木、鳳凰木與福木等；學校依程序報准修剪，聘請領有專業證照的廠商，依植物的屬性做不同的處理。

教育局說，樹木的修剪校方要求保留樹形，以便將來優美的樹木長成，但學校聘請修樹廠商，雖具樹木修剪與監看證照，因過度修剪的10棵菩提樹，未依「高雄市植栽移植作業規範」辦理，教育局將追究相關人員責任。

高雄市議員黃捷說，今年一月在議會質詢時，就要市長拿出具體的承諾，尤其去年韓市長自己簽的承諾書，韓市長到現在還是一頭霧水，「他甚至不知道自己簽了什麼？這是市長最大的問題，難道對樹木的保護，他都不用盡一點心力？」

黃捷說，斷頭樹的問題，從一月臨時會到現在，都已跟工務局、養護單位討論過很多次，「為什麼到現在都還沒有修正？」