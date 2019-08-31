澎湖保護台灣淺堆漁場 中央允諾啟動兩岸查緝陸船抽砂

2019-08-31 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



澎湖縣長賴峰偉昨天赴行政院為漁民請命，希望中央加強查緝大陸船隻在「台灣淺堆」抽砂，維護海洋資源。澎湖縣政府表示，行政院政務委員張景森認為大陸抽砂船嚴重破壞海洋生態，允諾中央將責成海巡署，和大陸海警局聯繫，啟動兩岸共同打擊機制，遏止違法行為。

「台灣淺堆」地處台灣海峽西南側，在澎湖七美嶼西南方30海里外，面積約為8800平方公里，水深最淺8.6公尺，最深40公尺，位在「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」所規範的專屬經濟海域，是澎湖小管、土魠魚主要產卵場，也是澎湖最大傳統漁場。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，縣長賴峰偉7月到大陸，和福建省海洋與漁業局執法總隊等單位開會，大陸已同意共同查緝違法抽砂陸船，賴縣長並研議以「土石採取法」扣船、裁罰，這構想也獲海巡署支持，但經濟部認為有適法性疑慮，「只能坐視陸船一天又一天破壞澎湖最重要的漁場」。

賴峰偉昨天下午赴行政院，商討陸船違法抽砂問題，行政院政務委員張景森邀海巡署、經濟部、陸委會等部會共同討論。