澄清湖水廠將檢驗電氣設備 高雄萬餘戶明將停水12小時
台灣自來水公司第七區管理澄清湖廠9月1日要進行高低壓設備電氣檢驗，高雄三民等6區停水上午9點起將停水12小時，約1萬7千多戶受影響。另配合屏東潮新淨水場第二期工程，潮州、新埤等地9月4日亦將停水15小時，民眾宜提前儲水備用。
台水第七區處表示，淨水場電力設備的用電檢測攸關公眾安全，為落實澄清湖廠電氣設備安全及預防管理，維持淨水效能並降低危安事件發生機率，明天將對澄清湖廠進行高低壓設備電氣檢驗。
9月1日共有6區自上午9點起停水12小時，停水範圍包括三民區本上里、本揚里、本安里、本元里；鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；仁武區拷潭里。前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、忠孝里。水公司指出，苓雅區建軍里、文昌里、衛武里、正義里、正心里、正大里、五福里、五權里、民主里、正言里；鳳山區武慶里、武漢里、新甲里（國道以西）、忠義里、中和里，共9040戶。
台水公司也提醒，三民區除本上里、本揚里、本安里、本元里以外地區；鳳山區協和里、文衡里、赤山地區、鎮西里；苓雅區福西里、永康里、福南里；大樓周邊住戶可能因水壓降低，用水尖峰時段會短暫無水、管線末端及高地區可能無水。影響戶數為8316戶。
另台水公司高雄南區工程處將9月4日也將辦理屏東潮新淨水場二期工程，屆時潮州鎮、新埤鄉當天上午9點起將停水15小時，影響4400戶。停水區域包括潮州全鎮、新埤鄉（南豐打鐵地區）1200戶。水壓降低地區包括南州全鄉、崁頂全鄉，合計3200戶。台水公司表示，施工期間民眾如有用水問題，可達免付費客服電話1910或東港營運所（08）8325550。
留言