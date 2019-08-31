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幾米多媒體音樂劇場《忘記親一下》 衛武營戲劇院登場

2019-08-31 09:00聯合報 記者徐如宜╱即時報導

繪本作家幾米第48部作品《忘記親一下》多媒體音樂劇場，8月31日在高雄衛武營藝術...
繪本作家幾米第48部作品《忘記親一下》多媒體音樂劇場，8月31日在高雄衛武營藝術中心戲劇院演出。記者徐如宜／攝影
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森焱堂改編自台灣知名繪本作家幾米第48部作品《忘記親一下》，8月31日上午10點半與下午兩點半，在高雄衛武營藝術中心戲劇院推出多媒體音樂劇場。透過執頭偶、演員、歌唱、舞蹈，以及多媒體影像等多元表演形式，讓觀眾化身成為劇中的主角小樹，乘著電車踏上療癒之旅。

資深製作人許文煖集結各領域創意人才，打造沈浸式的劇場饗宴。舞台將以行進中的車廂為主場景，搭配幾米動態影像投影，偶與真人的交互作用，歌曲與舞蹈交織的哀傷與歡樂，強化了幾米畫風中既魔幻又寫實的場景氛圍。

《忘記親一下》是幾米在2015年，應日本越後妻有大地藝術祭之邀的全新創作。故事描述一個發現自己失去記憶的小男孩，在隨行的夥伴「布丁狗」陪伴下，搭上了一班無人列車。透過列車一路上遭遇的事物與風景、動物夥伴與玩具、列車裏出現的工作人員們，小男孩逐漸恢復了記憶，想起起生命裡種種遺憾和溫暖，也找到了自己失憶的原因。

製作人許文煖邀請許多創意人士，一同跨界激盪，由白輻射影像創辦人導演洪鈺堂操刀劇場投影，讓觀眾更有身歷其境幾米繪本世界的體驗；服裝設計則是邀請曾於1998年至2005年經營個人設計師品牌的黃琇雯重返舞台，打造當代新潮流。

演員陣容包含當紅音樂劇性格小生高華麗，演出劇中關鍵靈魂人物；金鐘獎兒童少年節目主持人王伯源也將同台，透過真人結合操偶的新型態音樂劇。周意紋從繪本中的劇情來創作音樂，表現出裡頭混雜著歡樂和深沉心情。購票可洽兩廳院系統。

繪本作家幾米第48部作品《忘記親一下》多媒體音樂劇場，8月31日在高雄衛武營藝術...
繪本作家幾米第48部作品《忘記親一下》多媒體音樂劇場，8月31日在高雄衛武營藝術中心戲劇院演出。記者徐如宜／攝影
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繪本作家幾米第48部作品《忘記親一下》多媒體音樂劇場，8月31日在高雄衛武營藝術...
繪本作家幾米第48部作品《忘記親一下》多媒體音樂劇場，8月31日在高雄衛武營藝術中心戲劇院演出。記者徐如宜／攝影
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