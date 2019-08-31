「2019不貧窮藝術節」開跑 觀賞演出支持台港青年創作

2019-08-31 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「2019不貧窮藝術節」在高雄演出，節目多元。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

「2019不貧窮藝術節」從高雄出發，8月31日至9月8日由9組青年團隊演出24場次，包括音樂、舞蹈、跨域節目。由藝起文化基金會發起的不貧窮藝術節已邁入第五屆，致力促動青年創作能量，更將藝術節拓展至香港。今年由台、港兩地共同策展，刺激兩地青年 創作與交流。

青年表演藝術團隊共聚交流，作品議題多元且充分表達對社會的特別感受。演出節目分別為舞蹈、跨域演出、音樂會以及表演類別四大項目，主題涵蓋職場文化、性別認同、AI人工智慧、二元對立、貧富差距等議題。香港策展單位三木劇作特別錄製影片參與高雄開展。高雄與香港青年藉由不貧窮藝術節，尋求更多創作發光的機會。

「來看戲就是支持！」藝起文化基金會執行長吳維緯表示，2019不貧窮藝術節以「由自己創造」為主軸概念，每一個表演團隊都可以由自身所處的環境、感受以及對社會的看法進行創作，這些創作集結起來，可以看到藝術對於社會的不同關注。這些議題都與民眾生活息息相關，找出一檔戲並購票入場支持創作，就是對這些青年以及高雄藝術最好的支持。