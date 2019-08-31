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一日農夫香港旅展結緣 百年餅舖愛那瑪夏茶

2019-08-31 08:59聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

青山茶業與中外餅舖合作，將青山安全無毒且有生產履歷的茶業與手工餅乾結合，讓師傅運...
青山茶業與中外餅舖合作，將青山安全無毒且有生產履歷的茶業與手工餅乾結合，讓師傅運用茶葉的烘焙度，以年紀概念設計出「初曉、花漾、綻放、花甲」4款手工餅乾。圖／高雄市農業局提供
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高雄優質的農遊景點「青山茶業」日前到參加香港旅展，與高雄擁有115年歷史的高雄百年老店「中外餅舖」「相遇」。在與香港業者的交流會中，高雄推出青山的茶湯與中外餅舖的招牌餅，獲得在場業者一致稱讚，青山茶葉甘美，還有安全生產履歷，中外餅舖有百年的製餅技術，當下大家談論，若能夠結合成新產品，一定會受到消費者喜愛。

中外餅舖第4代經營者媳婦張美華，回國後著手青山與中外的合作，她表示中外餅舖多年來一直努力深耕在地，關懷弱勢，在品嘗過青山的茶湯後相當驚艷，決定將青山安全無毒且有生產履歷的茶業與手工餅乾結合，讓師傅運用茶葉的烘焙度，以年紀概念設計出「初曉、花漾、綻放、花甲」4款手工餅乾，將球形茶磨成細粉後入餅，味道優雅且富饒變化。

這款餅乾也由中外聘請身心障礙者的庇護工廠生產，讓餅融合在地食材與愛心公益。

青山茶業的二代經營者詹宗翰表示，茶葉種植在那瑪夏玉打山，海拔高，氣候濕冷，日夜溫差大，品質好。他與父親詹龍德攜手努力，熬過88風災的考驗，如今能和高雄的百年老店結合覺得非常榮幸。

青山茶業也是一日農夫的遊程熱點，不藏私地開放茶園與茶廠，讓遊客體驗採茶、製茶與品茶，非常歡迎有興趣的人上山享茶。

高雄市政府農業局局長吳芳銘表示，非常樂見在一日農夫與旅展的媒合下，不同產業互惠互利產出更好的產品與創造更高的收益。

除了中外餅舖與青山茶業外，一日農夫帶動了旗山天鵝堡莊園、杉林逐夢新故鄉、大樹佳緣食品及六龜欣園製茶等企業與農業結合，創造異業結合的契機。

青山茶業也是一日農夫的遊程熱點，不藏私地開放茶園與茶廠，讓遊客體驗採茶、製茶與品...
青山茶業也是一日農夫的遊程熱點，不藏私地開放茶園與茶廠，讓遊客體驗採茶、製茶與品茶。圖／高雄市農業局提供
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青山茶業也是一日農夫的遊程熱點，不藏私地開放茶園與茶廠，讓遊客體驗採茶、製茶與品...
青山茶業也是一日農夫的遊程熱點，不藏私地開放茶園與茶廠，讓遊客體驗採茶、製茶與品茶。圖／高雄市農業局提供
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茶葉香港旅展

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