親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

山寨帝國的心臟！80%仿鞋來自這 月入百萬只是基本...

新聞眼／香港大搜捕衝著831來 引爆反送中新階段

嬰兒車、輪椅族、銀髮族森林暢行無阻 這個遊樂區做到了

2019-08-31 08:00聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩...
屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，讓身障者享受「暢行無阻」的山林療癒之旅。圖／屏東林管處提供
分享

屏東林區管理處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，塑造全齡和身障者都能親近的山林休憩場域，投入2000萬元改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，日前邀多個身心障礙團體來場踩線森林小旅行，身障者坐著輪椅也能「暢行無阻」，開心直呼「下次要揪團來」。

屏東林管處副處長翁儷蕊說，「森林遊樂區無障礙旅行」因應不同遊客群需求，營造人與自然共榮環境，達成低碳及無障礙旅遊願景，拉近人與自然的距離；陸續改善雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，改善雙流橋左岸聯絡道坡度過陡問題

翁儷蕊表示，施工改變既有車行及遊客遊憩動線，透過自然砌石、整地挖填等工法，配合原有地形，創造無障礙友善的遊憩環境。提供嬰兒車、輪椅族、身心不便及銀髮族穿梭濱溪左右岸及遊客中心環境友善動線。

此外屏東林管處也貼心地在林下空間設施增加無障礙野餐桌椅，以桌面板加長設計，提供輪椅者和一般遊客共同使用的野餐空間，讓全家人能在林蔭下共享美好。

屏東林管理處為讓園區無障礙旅遊更臻完善，並驗收成果，日前與屏東縣社會處身心障礙福利科合辦「雙流國家森林遊樂區無障礙小旅行」踩線團，邀盲人協進會、聲暉聽障協進會啟智協進會、自閉症協進會及精障生活重建中心等團體，到園區體驗無障礙的森林療癒之旅。

因車禍坐輪椅15年的吳美華說，到國家森林公園玩常遇到陡坡或階梯，很多地方無法親近，雙流國家森林遊樂區以身障者觀點來做改善，讓身障者們享受「暢行無阻」的山林療癒之旅不再遙不可及。

屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩...
屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，讓身障者享受「暢行無阻」的山林療癒之旅。圖／屏東林管處提供
分享
屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩...
屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，讓身障者享受「暢行無阻」的山林療癒之旅。圖／屏東林管處提供
分享
屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩...
屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，讓身障者享受「暢行無阻」的山林療癒之旅。圖／屏東林管處提供
分享

身障者森林遊樂區屏東縣

相關新聞

高雄愛情摩天輪引來40廠商鍾意 市府年底公告招商

2019-08-30 23:29

高港土地釋出…有難度

2019-08-30 23:25

綠營質疑愛情摩天輪問題重重 廠商恐掉入陷阱

2019-08-30 23:22

愛情摩天輪招商 40多家廠商參加

2019-08-30 23:19

雙流遊樂區改善 輪椅族「暢行無阻」

2019-08-30 23:17

高雄火車站 有免費接駁公車了

2019-08-30 23:15

大社工業區降編案爭議不休 審查委員下鄉「聞空氣」

2019-08-30 18:38

高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處

2019-08-30 18:03

中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬

2019-08-30 16:36

2019屏東動漫展開展 屏東演武場明有COSPLAY大賽

2019-08-30 16:13

旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達

2019-08-30 13:18

高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

整個暑假準備開學禮物 漢民親師整修中庭讓學童快樂玩

2019-08-30 08:24

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究

2019-08-30 17:53

基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水

2019-08-30 15:05

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19

19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠

2019-08-30 16:44

招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會

2019-08-30 15:33

大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有

2019-08-30 11:15

城隍夜巡諸羅遶境 百人夯枷祈福

2019-08-30 16:04

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13

萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工

2019-08-30 15:34

大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴

2019-08-30 15:35

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達

2019-08-30 13:18

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

貢寮海祭今晚熱力開唱一連3天 比基尼正妹戲水逐浪

2019-08-30 20:17

大建設年！盧秀燕：中市明年總預算1414.91億送審

2019-08-30 11:18

八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 07:42

胡志強任內副市長黃國榮 正式回中市擔任副秘書長

2019-08-30 12:26

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

另類開學日！台南新生到酒廠「藏酒」 畢業開封

2019-08-30 12:53

高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15

好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50

中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬

2019-08-30 16:36

竹縣府增編學校警衛保全費 助強化校園安全

2019-08-30 10:01

基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼

2019-08-30 14:42

台灣最古老街區 安平商圈推行動支付拚觀光

2019-08-30 19:31

2019屏東動漫展開展 屏東演武場明有COSPLAY大賽

2019-08-30 16:13

西苑高中棒球場老舊 總統送上3000萬大紅包

2019-08-30 21:04

亞太城市脫穎而出 基隆獲今年ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 09:40

有中央實務經驗 台南市交通局長王銘德宣誓就職

2019-08-30 12:26

北投機廠太陽光電電廠啟用 發電量可供1152個家庭使用

2019-08-30 19:23

環狀線轉彎處高頻噪音 侯友宜二度視察：測到大家滿意

2019-08-30 17:57

高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處

2019-08-30 18:03

鯖魚祭下月7日登場 來南方澳過個最有海味的節慶

2019-08-30 12:29

板橋媽慈惠宮 捐贈新北市消防局住警器1萬顆

2019-08-30 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top