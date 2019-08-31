嬰兒車、輪椅族、銀髮族森林暢行無阻 這個遊樂區做到了

2019-08-31 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東林管處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，讓身障者享受「暢行無阻」的山林療癒之旅。圖／屏東林管處提供 分享 facebook

屏東林區管理處推動「森林遊樂區無障礙旅行」，塑造全齡和身障者都能親近的山林休憩場域，投入2000萬元改善獅子鄉雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，日前邀多個身心障礙團體來場踩線森林小旅行，身障者坐著輪椅也能「暢行無阻」，開心直呼「下次要揪團來」。

屏東林管處副處長翁儷蕊說，「森林遊樂區無障礙旅行」因應不同遊客群需求，營造人與自然共榮環境，達成低碳及無障礙旅遊願景，拉近人與自然的距離；陸續改善雙流國家森林遊樂區濱溪左岸休憩設施及景觀工程，改善雙流橋左岸聯絡道坡度過陡問題

翁儷蕊表示，施工改變既有車行及遊客遊憩動線，透過自然砌石、整地挖填等工法，配合原有地形，創造無障礙友善的遊憩環境。提供嬰兒車、輪椅族、身心不便及銀髮族穿梭濱溪左右岸及遊客中心環境友善動線。

此外屏東林管處也貼心地在林下空間設施增加無障礙野餐桌椅，以桌面板加長設計，提供輪椅者和一般遊客共同使用的野餐空間，讓全家人能在林蔭下共享美好。

屏東林管理處為讓園區無障礙旅遊更臻完善，並驗收成果，日前與屏東縣社會處身心障礙福利科合辦「雙流國家森林遊樂區無障礙小旅行」踩線團，邀盲人協進會、聲暉聽障協進會啟智協進會、自閉症協進會及精障生活重建中心等團體，到園區體驗無障礙的森林療癒之旅。