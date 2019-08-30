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澎湖首間身障者溫網室啟用 紓壓兼自力更生

2019-08-30 19:21中央社 澎湖縣30日電

澎湖首間身障者溫網室菜圃今天啟用，讓身障者擔任菜農自力更生、栽種蔬果提供食物外，更是身障者紓壓療癒的好所在。

由身障者搭建的溫網室菜圃今天下午在澎湖縣政府參議馬金足、心路基金會執行長張玲、頂新和德文教基金會經理蕭巧怡、心路基金會澎湖縣樂朋家園主任林美娟等人共同揭幕下啟用，並與身障者一起插枝、採收，分享自己栽種的蔬菜與水果。

馬金足表示，感謝心路在照顧身障者之餘，還推出溫網室的菜圃，除讓身障者吃得健康，更透過植栽的過程來療癒身心，增加社區互動，值得肯定。

張玲則代表心路基金會致贈感謝狀給蕭巧怡，感謝頂新和德文教基金會、吉富公益慈善基金會捐助善款，促成溫網室的完成，讓心路的身障住民能如同在家一樣地生活作息與栽種。

林美娟表示，由於樂朋家園長期提供服務，讓入住人數增加，導致各項費用攀升，加上環境受限，食材取得不易，才著手規劃「樂朋療癒園區」，種植芋頭等蔬果，讓每名住民在休閒之餘，都能往菜園裡跑，看看自己栽種的蔬果成長情況，無形中也成為住民另一項精神的療癒，一舉多得。

身為樂朋一員的小祥（化名），年輕時曾與父親一起種菜，對植栽相當感興趣，幾乎天天往溫網室跑，澆水或拔菜等都難不倒他，也透過植栽作物過程，讓他的情緒穩定，從中獲得自信感，讓生活更有自主性。

澎湖「樂朋療癒園區」占地有100坪，區分有露天與溫網室2部份，配合季節，種植有各種蔬果，讓身障住民在熟悉的土地上，獨立自主，好好生活。

身障者澎湖

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