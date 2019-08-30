大社工業區降編案爭議不休 審查委員下鄉「聞空氣」

2019-08-30 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄大社石化工業區降編案送入內政部審查，營建署都委會專案小組今赴大社實地勘查，百餘居民前往大社區中山堂陳述意見，不少發言居民要求降為乙種工業區，也有人支持維持現況（特種工業區）。專案小組人員表示，此行實地體驗居民生活，且聆聽地方意見，以增加經驗與感受。

依照內政部核定「變更大社都市計畫案」，大社石化工業區需將土地從特種工業區降編為乙種工業區，107年完成遷廠；高雄市政府都市計畫委員會3月22日決議，大社工業區從特種工業區降編為乙種工業區。

大社工業區降編案已送至內政部審查，都委會專案小組在6 月3日召開第一次會議。內政部營建署都市計畫組簡任技正陳富義表示，專案小組要求高雄市府補充民眾健康風險等資料，且在立委邱議瑩建議下，今日邀集專案委員南下大社工業區現勘，選在大社區中山堂與在地居民交流。

座談會上，立委邱議瑩，地球公民基金會、大社環境守護聯盟團體代表與居民百餘人出席，有關工業區土地降編案，支持與反對意見皆有，發言支持降編的居民居多。