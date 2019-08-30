親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

等不及AKIRA公開大事件 林志玲率先報喜訊

黃之鋒、周庭下午獲釋 九月可赴台

大社工業區降編案爭議不休 審查委員下鄉「聞空氣」

2019-08-30 18:38聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄大社石化工業區降編案送入內政部審查，營建署都委會專案小組今赴大社實地勘查，百餘居民前往大社區中山堂陳述意見，不少發言居民要求降為乙種工業區，也有人支持維持現況（特種工業區）。專案小組人員表示，此行實地體驗居民生活，且聆聽地方意見，以增加經驗與感受。

依照內政部核定「變更大社都市計畫案」，大社石化工業區需將土地從特種工業區降編為乙種工業區，107年完成遷廠；高雄市政府都市計畫委員會3月22日決議，大社工業區從特種工業區降編為乙種工業區。

大社工業區降編案已送至內政部審查，都委會專案小組在6 月3日召開第一次會議。內政部營建署都市計畫組簡任技正陳富義表示，專案小組要求高雄市府補充民眾健康風險等資料，且在立委邱議瑩建議下，今日邀集專案委員南下大社工業區現勘，選在大社區中山堂與在地居民交流。

座談會上，立委邱議瑩，地球公民基金會、大社環境守護聯盟團體代表與居民百餘人出席，有關工業區土地降編案，支持與反對意見皆有，發言支持降編的居民居多。

聽取居民意見後，專案小組3名委員、經濟部工業局與市府局處等單位人員轉往大社農會、大社工業管理中心與汙水處理廠等地現勘，並登高鳥瞰工業區工廠排放情況。內政部營建署都市計畫組表示，此行以聽取正反雙方說法與交換意見為主，第二次專案會議要收到市府補充資料後才決定開會日期。

營建署都委會專案小組今赴大社實地勘查，環團與居民出席表達意見。記者徐白櫻／翻攝
營建署都委會專案小組今赴大社實地勘查，環團與居民出席表達意見。記者徐白櫻／翻攝
分享

內政部社工都市計畫

相關新聞

高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處

2019-08-30 18:03

中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬

2019-08-30 16:36

2019屏東動漫展開展 屏東演武場明有COSPLAY大賽

2019-08-30 16:13

旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達

2019-08-30 13:18

高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

整個暑假準備開學禮物 漢民親師整修中庭讓學童快樂玩

2019-08-30 08:24

阻長照悲歌 家總推家庭照顧協議

2019-08-29 23:42

高雄空汙防治指標 環保、產業對辯

2019-08-29 23:33

韓國瑜邀來國際網紅 尬車衝觀光

2019-08-29 23:31

雄中KUSO 「韓擁抱習近平」

2019-08-29 23:27

創世屏東賣柚子 愛心媽獻唱回饋

2019-08-29 23:20

港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃

2019-08-29 22:45

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

高雄市氣候變遷調適會議 韓國瑜：永續發展為共同目標

2019-08-29 18:57

青少年染毒52%被質疑 高市府：統計基礎不同

2019-08-29 14:05

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

一個愛心媽媽的愛心 創世屏東分院迴盪溫馨歌聲

2019-08-29 22:41
看更多

熱門文章

頭城搶孤新規則 第一位爬上選手被判違規

2019-08-30 00:52

西濱鳳鼻隧道9月3日改道 注意速限調降北路口封閉

2019-08-30 08:20

GoShare桃園啟用 「大海撈車」惹怨

2019-08-29 23:36

基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水

2019-08-30 15:05

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19

19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top