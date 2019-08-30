高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處

2019-08-30 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府衛生局8月29日接獲民眾投訴，指楠梓區一所幼兒園有疑似腸病毒群聚事件。衛生人員前往稽查，此幼兒園共計9班，招收228名2至6歲幼童，8月16日至27日共有12名幼兒，分屬5個班級，出現症狀，目前仍有2個班級停課中。因幼兒園未依高雄市腸病毒通報及停課公告進行通報，衛生局局將依傳染病防治法第37條進行裁處。

衛生局表示，8月29日上午進行疫情調查輔導，今天再會同教育局與疾病管制署高屏區管制中心共同前往該園進行查核。經現場查察導致疫情擴散推估原因為，未暫停共同遊戲區使用、課後才藝班混班上課、下課接送集中同一等候地點，且漂白水消毒不落實等共通感染因素。

這所幼兒園的疑似腸病毒群聚事件，8月16日有1例、19日有5例、21日有1例、25日有1例、26日有1例、27日有3例。經防疫人員現場抽查出席紀錄，發現1名發病學童未依高雄市腸病毒通報及停課公告進行通報，衛生局表示要依傳染病防治法第37條進行裁處。

衛生局表示，腸病毒傳染力強，教托育機構因多數學幼童集中聚集上課，腸病毒易於幼童間高度傳播，提醒各幼托園所及機構務必遵守落實公告規定，以免觸法。依據衛福部疾管署腸病毒疫情監測資料，第34周全國腸病毒健保門診及急診資料就診人次累計1萬6586人次，預警值是1萬零500人次；高雄市腸病毒健保門診及急診資料就診累計人次1526人次，預警值1100人次，全國共累計29例腸病毒感染併發重症確診個案。國內已檢出269例腸病毒71型個案，個案數高於近三年同期。