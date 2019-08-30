親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

等不及AKIRA公開大事件 林志玲率先報喜訊

高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處

2019-08-30 18:03聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府衛生局8月29日接獲民眾投訴，指楠梓區一所幼兒園有疑似腸病毒群聚事件。衛生人員前往稽查，此幼兒園共計9班，招收228名2至6歲幼童，8月16日至27日共有12名幼兒，分屬5個班級，出現症狀，目前仍有2個班級停課中。因幼兒園未依高雄市腸病毒通報及停課公告進行通報，衛生局局將依傳染病防治法第37條進行裁處。

衛生局表示，8月29日上午進行疫情調查輔導，今天再會同教育局與疾病管制署高屏區管制中心共同前往該園進行查核。經現場查察導致疫情擴散推估原因為，未暫停共同遊戲區使用、課後才藝班混班上課、下課接送集中同一等候地點，且漂白水消毒不落實等共通感染因素。

這所幼兒園的疑似腸病毒群聚事件，8月16日有1例、19日有5例、21日有1例、25日有1例、26日有1例、27日有3例。經防疫人員現場抽查出席紀錄，發現1名發病學童未依高雄市腸病毒通報及停課公告進行通報，衛生局表示要依傳染病防治法第37條進行裁處。

衛生局表示，腸病毒傳染力強，教托育機構因多數學幼童集中聚集上課，腸病毒易於幼童間高度傳播，提醒各幼托園所及機構務必遵守落實公告規定，以免觸法。依據衛福部疾管署腸病毒疫情監測資料，第34周全國腸病毒健保門診及急診資料就診人次累計1萬6586人次，預警值是1萬零500人次；高雄市腸病毒健保門診及急診資料就診累計人次1526人次，預警值1100人次，全國共累計29例腸病毒感染併發重症確診個案。國內已檢出269例腸病毒71型個案，個案數高於近三年同期。

高雄市教育局提醒國小、幼兒園及托育機構，如發現學童有疑似感染手足口病、泡疹性咽峽炎，或疑以腸病毒感染個案者，應於48小時內通報轄區衛生所。且為避免腸病毒於幼教保育機構及小學低年級內傳播及重症病童發生，7天內同一班級有2名或以上學童經醫師臨床診斷為手足口病，泡疹性咽峽炎，或疑以腸病毒感染時，應由醫師診斷日起，該班級即應連續停課7日。

高雄市衛生局人員赴幼兒園查核相關資料。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局人員赴幼兒園查核相關資料。圖／高雄市衛生局提供
分享

腸病毒衛生局幼兒園

相關新聞

大社工業區降編案爭議不休 審查委員下鄉「聞空氣」

2019-08-30 18:38

中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬

2019-08-30 16:36

2019屏東動漫展開展 屏東演武場明有COSPLAY大賽

2019-08-30 16:13

旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達

2019-08-30 13:18

高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

整個暑假準備開學禮物 漢民親師整修中庭讓學童快樂玩

2019-08-30 08:24

阻長照悲歌 家總推家庭照顧協議

2019-08-29 23:42

高雄空汙防治指標 環保、產業對辯

2019-08-29 23:33

韓國瑜邀來國際網紅 尬車衝觀光

2019-08-29 23:31

雄中KUSO 「韓擁抱習近平」

2019-08-29 23:27

創世屏東賣柚子 愛心媽獻唱回饋

2019-08-29 23:20

港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃

2019-08-29 22:45

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

高雄市氣候變遷調適會議 韓國瑜：永續發展為共同目標

2019-08-29 18:57

青少年染毒52%被質疑 高市府：統計基礎不同

2019-08-29 14:05

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

一個愛心媽媽的愛心 創世屏東分院迴盪溫馨歌聲

2019-08-29 22:41
看更多

熱門文章

頭城搶孤新規則 第一位爬上選手被判違規

2019-08-30 00:52

西濱鳳鼻隧道9月3日改道 注意速限調降北路口封閉

2019-08-30 08:20

GoShare桃園啟用 「大海撈車」惹怨

2019-08-29 23:36

基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水

2019-08-30 15:05

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19

19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29

大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有

2019-08-30 11:15

基隆獅球嶺救國團拆除 擬闢建停車場解決一位難求

2019-08-29 19:54

招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會

2019-08-30 15:33

宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊32分鐘拔得頭籌

2019-08-30 00:32

秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠

2019-08-30 16:44

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範

2019-08-29 21:09

直擊桃園垃圾山 憂汙染竹縣水源

2019-08-29 23:30

城隍夜巡諸羅遶境 百人夯枷祈福

2019-08-30 16:04

萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工

2019-08-30 15:34

日月潭引水道向天圳 微水力發電結合小旅行推觀光

2019-08-30 07:51

大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴

2019-08-30 15:35

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

埔里小鎮「人蝶共食」 地方倡復育推蝴蝶餐

2019-08-30 07:42

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

北市搭公車跌傷 連2年破200件 長者居多

2019-08-29 23:44

旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達

2019-08-30 13:18

身障車主免牌照稅 即起免申請 桃園2萬4806人受惠

2019-08-29 23:12

身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13

貢寮海洋音樂祭今起連3天 首辦電音趴

2019-08-29 23:30

胡志強任內副市長黃國榮 正式回中市擔任副秘書長

2019-08-30 12:26

八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 07:42

港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃

2019-08-29 22:45

大建設年！盧秀燕：中市明年總預算1414.91億送審

2019-08-30 11:18

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

教育部校長領導卓越獎得主 查顯良：強將手下無弱兵

2019-08-29 19:54

高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15

另類開學日！台南新生到酒廠「藏酒」 畢業開封

2019-08-30 12:53

雄中KUSO 「韓擁抱習近平」

2019-08-29 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top