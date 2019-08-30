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金門中秋博狀元餅登場 巨型拉霸機吸睛

2019-08-30 18:22中央社 金門縣30日電

金門中秋博狀元餅活動明天登場，與往年不同的是，今年從台灣各機場就可搶先博餅，還有超吸睛「狀元巨型拉霸機」，及大獎台北金門來回機票，要讓遊客博出一整年的好運氣。

金門縣政府觀光處今天表示，這次系列活動「金好禮～集章換好禮」特別在清金門鎮總兵署和九宮碼頭打造「狀元巨型拉霸機」。遊客在台灣各機場或水頭碼頭領取戳章卡，就可到金門近70家的活動特約商店參與博餅體驗；只要在5個博餅特約店家消費並蓋滿戳章，就可拉霸一次。

最大獎是金門台灣來回機票，還有未上市先轟動的超萌限量版「水獺娃娃」和「金門三寶文創毛巾」，以及金門特產貢糖、麵線、牛肉乾、一條根貼布、砲彈鋼刀等，通通有獎，要讓遊客滿載而歸。

觀光處處長丁健剛表示，拉霸機結合狀元帽的特殊造型，絕對是今年最吸睛的打卡夯點。雖然在地民眾無法體驗拉霸，但可以與拉霸機裝置藝術合照打卡，如果上傳FB個人動態或IG公開帳號並hashtag #2019金門中秋博餅，還可兌換限量小禮物。

縣府表示，這次「金好運～迎賓博餅趣」活動讓前往金門的旅客可以在台北松山機場、台中國際機場、高雄國際機場、嘉義航空站、台南航空站、澎湖馬公機場等處，搶先體驗博餅遊戲，讓遊客從出發前就能參與金門中秋博餅習俗，除了感受到濃濃的地方節慶氛圍，還有各項金門特產搶先入袋。

此外，透過小三通前往金門的朋友，也可以在活動期間，每天上午8時30分到下午7時30分在水頭碼頭持船票，體驗博餅一次。

2019金門中秋博狀元餅活動，從明天到9月15日止。更多好康、好玩的相關活動資訊，請上金門縣觀光旅遊網或博餅活動網站查詢。

金門松山機場中秋

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