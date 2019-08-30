2019屏東動漫展開展 屏東演武場明有COSPLAY大賽

2019-08-30 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



為10月台灣設計展在屏東暖身，｢2019屏東動漫展」目前正在屏東演武場正式開展，邀集了全台30位CG繪師與漫畫家共襄盛舉，明後兩天（31日及9月1日）將舉辦COSPLAY大賽及同人文創市集，讓年輕的流行文化帶動城市活力。

2019屏東動漫展是由屏東大學文創系助理教授張重金策展，主題為「武道青春、熱血屏東」，配合剛修復完成的屏東演武場為展演場域，以「劍道」為主題，邀請了REI、耀月、米奇鰻等16位年輕的CG繪師，從在地的角度，連結國內14位知名漫畫家等人同場展出。

除了繪師與漫畫家們的精彩作品展出外，現場設置了四格互動漫畫，由民眾自由發揮創意填空，還有機會免費獲得限量商品。明天（31日）上午邀請似顏繪漫畫家免費為民眾繪製Q版漫畫肖像，同時在戶外廣場將展開連續兩天的COSPLAY大賽。

9月7、8週六、日上午於屏東美術館講座，由知名漫畫家分享漫畫創作經驗。動漫展從28日展至9月22日，動漫迷們可別錯過這場盛會。

文化處長吳明榮表示，這場動漫節是屏東青春藝術節壓軸活動，展覽空間選在屏東美術館後方的演武場，在策展與活動規劃鎖定年輕族群，希望打造成次文化基地，激發屬於屏東青年學子的文化創意，為屏東市帶來青春朝氣。