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高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台鐵高雄火車站因鐵路地下化後續工程，轉乘公車的距離與火車站約200公尺，屢有民眾向高雄市政府交通局反映老年人和行動不便的人要走這段距離轉搭捷運，很不方便。交通局即規畫免費接駁公車，在火車站、願景館、中山路（八德路和建國路之間）、林森一路和捷運站之間巡迴接駁。火車站附近的汽機車停車問題也因整個站區的工程，停車空間減少，交通局長鄭永祥已請交通部鐵道局南部工程處和工區內評估增設臨時停車空間可行性。

交通局表示，鐵道局南部工程處目前進行高雄車站鐵路地下化工程，高雄車站今年2月16日起，南面由南華路、北面由松江街進出，但交通局接獲不斷接到民眾反映，台鐵、捷運轉乘公車步行距離超過200公尺遠，尤其是老年人轉乘不易。鄭永祥即會同南部工程處、台鐵高雄站、捷運公司等會勘站區施工期間交通動線、公車轉乘及臨時停車等狀況，研議改善。

鄭永祥表示，為方便民眾轉乘火車、公車、捷運，規畫了紅27區間(R27區)巡迴接駁車，民眾只要持可搭公車電子票卡，即可免費搭乘；接駁時間為每天上午6時30分到晚上7時，班距每5到10分鐘一班，停靠站點有高雄車站、願景館、市區公車C站區、D站區、中山一路、林森路口等站。

交通局說明，電子票卡如一卡通、悠遊卡、HappyCash有錢卡、i-Cash等；火車站前的市區公車C區、D區，都在八德路和建國路的中山路上。

高雄市交通局、台鐵、鐵道局南工處、高雄捷運公司會勘高雄火車站前免費接駁公車路線。...
高雄市交通局、台鐵、鐵道局南工處、高雄捷運公司會勘高雄火車站前免費接駁公車路線。圖／高雄市交通局提供
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