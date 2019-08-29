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藍營質疑高雄氣爆善款執行率 綠營：是基金決算方式

2019-08-29 22:51聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨總統提名人韓國瑜的競選團隊和要參選立委的高雄市議員陳麗娜今天拿出高雄氣爆善款使用的資料，指「非指定用途」善款中，共計執行55案、41億多元，當中有23案經費執行率都達100%，核定和執行金額連尾數都一樣，令人質疑是不是先拿經費執行再核銷？善款是不是被濫用了？

2014年時任高雄市政府副市長的立委劉世芳說，善款是專款專，和基金類似，與一般公務預算不同，公務預算的執行率是編多少預算、用了多少經費之後算出來，但基金不一樣，基金的決算就是用掉的金額，所以執行率都是百分之百，也可能有尾數，懂基金主計科目的人都知道。

高雄市政府相關人員說，氣爆「非指定用途」項目所列的「決算」，是實際用掉的金額，沒有用掉的已還給善款；舉例說，有一個項目編了1000萬元預算，「結案」時實際用掉885萬元，沒有用掉的115萬元即還給善款，這個項目「決算」帳目上就會直接列885萬，執行率就是100%，這樣善款的進出帳才能平衡；如果是一般公務預算，1000萬元預算用掉885萬元，執行率是88.5%，這是兩種不同的「決算」呈現方式。

不過，陳麗娜等國民黨人士認為氣爆善款卻有購買電腦、傳真機、繪圖機、照相機、影印紙、辦公設備、喊話器、電話機、文具用品、橡皮章、塑膠繩、檔案夾等的項目，這些物品都是受災戶所需要的嗎？這些物品高雄市政府都買不起嗎？全國民眾的善心，可以這樣濫用嗎？

國民黨人士質疑高雄氣爆善款「非指定用途」有23案執行率達100%，似有問題。綠營...
國民黨人士質疑高雄氣爆善款「非指定用途」有23案執行率達100%，似有問題。綠營人士指出那是基金的決算方式，與一般公務預算的呈現方式不同。圖／國民黨高雄市黨部提供
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高雄市氣爆國民黨

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