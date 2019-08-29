親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

薛定岳殉職 女友淚崩發文：5萬就交保？把男朋友還給我

失控的績效制度：從汐止警追補撞車殉職談起

一個愛心媽媽的愛心 創世屏東分院迴盪溫馨歌聲

2019-08-29 22:41聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

創世屏東分院今天上午傳出原住民清亮的歌聲，這是來自屏東縣三地門鄉青葉村的吉布璐帶著孩子一起來獻唱，他們感謝創世提供到宅服務，特別以歌聲陪植物人過節，同時也協助推廣家鄉特產，為植物人服務挹注經費。

今年11歲的永恩是創世屏東分院到宅服務的個案，45歲的吉布璐．阿笆琉吾述當年因自己不易懷孕而領養永恩，雖然後來她也順利生下自己的孩子，但她對永恩的愛不曾改變過，永恩5歲時罹患黏多醣症，從此影響智力及行動，但吉布璐始終無微不至地照顧永恩，全家人更對「哥哥」疼惜不已。

今年以來，創世屏東分院每月開車到山上為永恩泡澡，貼心的到宅服務，讓吉布璐感恩在心，正好創世屏東分院正為中秋節義賣募款，吉布璐決定帶著全家人到創世獻唱，清亮歌聲讓昨天的創世特別溫馨。

創世屏東分院表示，自從搬遷新院後，每月開銷近百萬元，今年度更首見透支，以義賣柚子來說，每年義賣約可達6千斤的目標，到今年目前為止只賣了2500斤，買氣明顯不如往年，呼籲各界多多支持。

創世說，這次希望能透過「柚見紅藜 照亮中秋」義賣活動募集服務經費，每年鼎力相助的台南清泉果園，今年再度提供麻豆特級文旦及香甜紅柚，另有紅藜乃滋禮盒 300元、紅藜千層棒茶組300元，想要購買的民眾可洽創世中秋專線：（08）721-0038。

來自屏東縣三地門鄉青葉部落的吉布璐（後）與家人們今天到創世屏東分院獻唱，並為創世...
來自屏東縣三地門鄉青葉部落的吉布璐（後）與家人們今天到創世屏東分院獻唱，並為創世義賣行銷，他們一家人都深愛永恩（中）。記者翁禎霞／攝影
分享
來自屏東縣三地門鄉青葉部落的吉布璐（左一）與家人們今天到創世屏東分院獻唱，並為創...
來自屏東縣三地門鄉青葉部落的吉布璐（左一）與家人們今天到創世屏東分院獻唱，並為創世義賣行銷。圖／創世屏東分院提供
分享
來自屏東縣三地門鄉青葉部落的吉布璐（右）與家人們今天到創世屏東分院獻唱，並為創世...
來自屏東縣三地門鄉青葉部落的吉布璐（右）與家人們今天到創世屏東分院獻唱，並為創世義賣行銷，他們一家人都深愛永恩（中）。記者翁禎霞／攝影
分享

屏東縣義賣中秋節

相關新聞

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

藍營質疑高雄氣爆善款執行率 綠營：是基金決算方式

2019-08-29 22:51

港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃

2019-08-29 22:45

高雄市氣候變遷調適會議 韓國瑜：永續發展為共同目標

2019-08-29 18:57

氣爆善款作業要點修改疑違法 高市府移送檢調查

2019-08-29 18:07

青少年染毒52%被質疑 高市府：統計基礎不同

2019-08-29 14:05

藍批菊團隊濫用氣爆善款 綠反嗆把氣爆當政治提款機

2019-08-29 12:35

氣爆善款運用有「帝王條款」？藍營質疑菊團隊濫用善款

2019-08-29 12:30

行銷高雄獻出賽車初體驗 韓國瑜比贏大馬網紅Cody

2019-08-29 12:20

鳳山圳上游瓦厝街排水溝染紅褐 土壤紅色鐵質融入水中

2019-08-29 12:10

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

開放公有建築冠名 高市掀論戰

2019-08-28 23:54

愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地

2019-08-28 23:51

屏科大培育原民養蜂 助霧台重生

2019-08-28 23:47

大社工業區降編 環團籲政府兌現

2019-08-28 23:46

高市小黃駕駛免費健檢 限額800名

2019-08-28 23:39

表揚里長 韓國瑜：盼幫他們爭取薪水

2019-08-28 23:16

企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

2019-08-28 21:09

馬禮遜美國學校高雄分校爆腸道病群聚 遭衛生局裁處

2019-08-28 20:05

民間組「軍事遺址探勘小組」 吸引軍事迷推動觀光

2019-08-28 17:32

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08
看更多

熱門文章

影／扯！埔里水溝堵塞元凶竟是「白米」 居民全傻眼

2019-08-29 14:31

影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢

2019-08-29 07:40

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

車友請注意！台南市新增6支測速照相地點看這裡

2019-08-29 09:25

87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09

失業勞工子女就學補助最高2萬4000元 9/9開放申請

2019-08-29 12:32

桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工

2019-08-29 18:12

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶

2019-08-29 11:15

新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」

2019-08-29 09:54

新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化

2019-08-29 00:14

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

身障車主今起免申請享免繳牌照稅 桃巿2萬4千多人受惠

2019-08-29 13:12

身障牙醫前進偏鄉 林易超：感謝上帝給我機會幫助他們

2019-08-29 11:32

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

老市場打敗逢甲商圈 台中這裡最難停車

2019-08-29 17:20

孵出來了！白河-嘉義高鐵公車 周日上路

2019-08-29 00:03

彰化縣府瀕破產 王惠美下令縮衣節食

2019-08-28 23:33

老人服務一條龍 全國首件長照BOT在基隆有住宅區

2019-08-29 11:49

影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡

2019-08-29 08:01

愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地

2019-08-28 23:51

台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19

影／當年帶林旺來台 周懷春將軍今歡度105歲生日

2019-08-29 13:30

李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41

台中大肚萬里長城登山步道中斷 中市府急搶修

2019-08-29 15:05

30多年首見！台南官田菱角因大雨影響受粉災情慘

2019-08-29 13:29

頭城今晚搶孤 賽場飄政治味

2019-08-29 00:09

氣爆善款運用有「帝王條款」？藍營質疑菊團隊濫用善款

2019-08-29 12:30

王安邦辭官桃園輔選小英 鄭文燦：他經驗豐富

2019-08-29 13:18

彰化田中養黑水虻 廚餘不夠吃

2019-08-29 00:03

大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料

2019-08-29 11:25

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

桃市社會局長請辭 出任蔡英文桃市北區競總執行長

2019-08-29 11:48

「踩繪台中」搭套裝行程 台中自行車嘉年華開跑

2019-08-29 08:00

台灣大道塞車 研究短期改善方案

2019-08-29 00:02

影／立委選舉宜蘭藍營鬧分裂　呂國華：只要我努力就OK

2019-08-29 11:46

楊梅富岡平地水梨 又甜又大

2019-08-28 23:34

和年輕照撞臉的三浦春馬本尊見面？林右昌：不好吧

2019-08-29 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top