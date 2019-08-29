一個愛心媽媽的愛心 創世屏東分院迴盪溫馨歌聲

2019-08-29 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



創世屏東分院今天上午傳出原住民清亮的歌聲，這是來自屏東縣三地門鄉青葉村的吉布璐帶著孩子一起來獻唱，他們感謝創世提供到宅服務，特別以歌聲陪植物人過節，同時也協助推廣家鄉特產，為植物人服務挹注經費。

今年11歲的永恩是創世屏東分院到宅服務的個案，45歲的吉布璐．阿笆琉吾述當年因自己不易懷孕而領養永恩，雖然後來她也順利生下自己的孩子，但她對永恩的愛不曾改變過，永恩5歲時罹患黏多醣症，從此影響智力及行動，但吉布璐始終無微不至地照顧永恩，全家人更對「哥哥」疼惜不已。

今年以來，創世屏東分院每月開車到山上為永恩泡澡，貼心的到宅服務，讓吉布璐感恩在心，正好創世屏東分院正為中秋節義賣募款，吉布璐決定帶著全家人到創世獻唱，清亮歌聲讓昨天的創世特別溫馨。

創世屏東分院表示，自從搬遷新院後，每月開銷近百萬元，今年度更首見透支，以義賣柚子來說，每年義賣約可達6千斤的目標，到今年目前為止只賣了2500斤，買氣明顯不如往年，呼籲各界多多支持。