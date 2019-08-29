韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今晚到前鎮區新住民關懷據點信徹禪寺，與20多名越南、大陸、印尼的新住民座談，他親切喊話說「等下有什麼話，盡量講出來，不要怕！越南人菜要放很多辣椒，辣一點，沒關係！」現場哄堂大笑，韓又說，「其他大陸、印尼的姊妹也不用客氣，印尼菜也很辣，盡量講辣一點，我們會聽，一起來把事情做得更好。」

韓國瑜一開口就對現場新住民姊妹們表示「我們都是一家人！」一句話引來全場鼓掌。韓國瑜說，高雄市大約有5萬名新住民，7個小孩就有1名是新住民朋友的心肝寶貝；台灣的人口結構慢慢、默默地出現看不見的變化，若干年後，成人的世界中，7個孩子就有1個是新住民的孩子，這是很大的數字。

韓國瑜說，新住民朋友們飄洋過海，離開自己的家鄉來到高雄，是真的有緣分，「重點是需要我們做什麼，不用客氣」，韓表示，教育、經濟、心理、文化上有什麼困難，相關局處、議員和區長和民意代表們都在這裡，「各位都是台灣人的媽媽，我們聽完後一起面對，想辦法幫大家解決」。

韓國瑜也感謝信徹禪寺多年來對新住民們的照顧，這需要長期資源的投注，相當了不起；他也溫柔對新住民姊妹問「我講的國語聽起來沒問題吧？會盡量講慢一點！」