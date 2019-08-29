高雄市氣候變遷調適會議 韓國瑜：永續發展為共同目標

2019-08-29 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天在鳳山行政中心，主持「高雄市永續發展暨氣候變遷調適會」第五屆第一次委員會，永續環境組報告高雄市氣候變遷農地調適計畫，今年氣候異常造成農損1.7億，建議擬定農地調適策略。韓國瑜期盼借助永續會委員們的專業參與、寶貴意見，指導高雄的永續發展工作，持續朝永續低碳的韌性城市邁進。

韓國瑜表示，今年2月拜訪水利專家李鴻源，李提到極端氣候帶來的豪大雨越來越不可承受，仙人指路、聽君一席話後，對高雄近半年來的防洪治水產生巨大效果。在李的建議下，市府開始清理溝渠、下水道、整治積水點，清理溝渠將近3000公里，從近幾次的豪雨及颱風可發現積水消退極快，未來希望能藉會議獲得專家豐富的學識和經驗。

「市府各局處要將永續發展視為共同目標！」韓國瑜表示，行政院依據巴黎協定及2030年永續發展目標(SDGs)，已於2017年研訂「台灣永續發展指標」草案，並定期檢討台灣推動永續發展的進程。而永續發展的概念已經逐漸從過去的環境保護，延伸到整個社會與經濟，觸及各部會業務範疇中。

市府局處特別針對「高雄市氣候變遷農地調適計畫」發表報告，提出農地調適熱點的策略及參考計畫，以因應氣候變遷及衝擊，所造成的農業損失。另以「高雄宜居樂活城」為題，說明高雄發展綠建築、高雄厝進化史、屋頂綠化、環保建材應用等綠能措施推動現況。