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塔山電廠廠長陳文寬屆齡退休 獲頒金門榮譽縣民

2019-08-29 18:31中央社 金門縣29日電

台電金門塔山發電廠去年10月6日在文化局舉行彩繪煙囪民眾票選投票活動，廠長陳文寬...
台電金門塔山發電廠去年10月6日在文化局舉行彩繪煙囪民眾票選投票活動，廠長陳文寬（右2）說，彩繪煙囪是金門的大事，很高興看到民眾熱情參與。 中央社
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屆齡退休的台灣電力公司塔山發電廠廠長陳文寬，今天獲金門縣頒發榮譽縣民證書和榮譽縣民證；在金門4年半的陳文寬表示，金門人情味濃厚，在這裡結交不少好友，不捨離開。

陳文寬是在104年2月24日來到金門，服務4年半屆齡退休，明天將交棒，由澎湖尖山發電廠副廠長葉國佐接任新任廠長。

在交接典禮前，陳文寬今天下午到縣政府拜會副縣長黃怡凱。黃怡凱為他別上榮譽縣民徽章，並頒贈榮譽縣民證書和縣民證。

陳文寬指出，在金門4年多，最愛金門的廣東粥、燒餅和高粱酒，而在金門喝高粱酒「從沒醉過」，因為高粱酒太烈，他喝得節制；熱愛運動的他還喜歡騎單車和打網球，他說，金門空氣好、地面平坦，十分適合騎單車。

陳文寬表示，隨著金門日益蓬勃的建設發展，用電量需求也會越來越多，在他任內推動了塔山電廠擴廠工程，9號和10號機組即將完工，加上智慧電網的建置，金門可望成為台灣智慧電網示範島。

在廠長任內，陳文寬還關懷本地民眾，辦理淨灘、為民眾修繕等公益活動，讓台電成為金門鄉親的好厝邊，也為自己公僕的生涯交出亮麗成績單。

陳文寬表示，明天卸任後，他要將新建機組正式運轉的重要任務交接給新任廠長，並期許電廠員工面臨未來更嚴格的挑戰和任務，持續以提供穩定的電力為目標，配合金門低碳島與建立智慧電網的目標，打造穩定供電的綠色家園。

黃怡凱則是歡迎陳文寬以後常回金門打球、騎單車，並探望老朋友。

金門單車台電

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