氣爆善款作業要點修改疑違法 高市府移送檢調查

2019-08-29 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市政府今天決定把103年發生的石化氣爆之名由「81氣爆」改為「731氣爆」，並將改組氣爆管理委員會，「民間捐款專戶設置管理及運作作業要點」可能違反公益勸募條例的部分要移送檢調偵辦。

高雄市政府今天發布新聞表示，將原名「81石化氣爆管理委員會」正名為「731石化氣爆管理委員會」，原第三任委員任期迄今雖未屆滿，但善款運用內容頻遭質疑，因此將儘速修改「民間捐款專戶設置管理及運作作業要點」第6條，改組並重聘委員，以正視聽。

高市府表示，103年8月2日提報第182次市政會議通過「民間捐款專戶設置管理及運作作業要點」第4條第10款之修改，明顯違反公益勸募條例規定，將由政風單位把相關涉及違法背信事宜移送司法單位偵辦。

高市府指出，依高雄市法制作業準則第12條第1項規定：「行政規則草案，應提送各該局（處、會）務會議審議。」第2項規定：「前項草案，如屬……涉及各機關共同關係事項或其他重要事項者，應先邀請或簽會相關機關表示意見並簽會法制局審查通過後，提請市政會議審議。」但此「民間捐款專戶設置管理及運作作業要點」原社會局草案並無第4點第10款「其他經本會審核通過之必要費用」之項目，是在簽請提市政會議過程中，經前秘書長李瑞昌修改列入，已不符合上開法制作業規定，有違公務員服務法第1條「公務員應……依法律、命令所定執行其職務」之規定，應依同法第22條予以懲處。

高市府表示，「民間捐款專戶設置管理及運作作業要點」的修改有無故意違反公益勸募條例之規定，將送由檢調加以調查。因為公益勸募條例第8條規定：「勸募團體辦理勸募活動所得財物，以下列用途為限：一、社會福利事業。二、教育文化事業。三、社會慈善事業。四、援外或國際人道救援。五、其他經主管機關認定之事業。」所以，此件善款既經本於公益勸募條例之規定勸募而來，其運用自不得有所違背，雖然經市政會議通過之善款管理運用要點，增列第10款「其他經本會審核通過之必要費用」之項目，仍應符合公益勸募條例第8條規定之用途，始得審查通過；可是，此件善款委員會通過審查的項目包括爭議的「裝置藝術」、「電腦」「傳真機」「訴訟費」…等，都和上開公益勸募條例第8條規定的用途相違背，善款委員會之委員恐有背信之疑義。