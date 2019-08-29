韓國瑜的鳳凰與雞之喻 綠營抨缺平權與人權意識

2019-08-29 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨總統提名人韓國瑜今天與國政顧問團直播「韓國瑜為你撐腰」談解決青年窮感時，提到「人才不斷流出去、勞動力進來台灣；鳳凰都飛走了、進來一大堆雞」，雖然他後來受訪時進一步說明是未來在引進人才和人力時要並重的意思，是指如果台灣人才都外流，外面的人才不進台灣，這樣對台灣競爭力不是一件好事。但是，民進黨高雄市議員陳致中立即抨韓國瑜沒有平權意識和人權關懷，台灣基進批評韓國瑜破壞新南向默契、卡台灣。

陳致中說，如果今天不是馮燕教授當場指正韓國瑜的歧視言論，相信韓不會認錯自己失言；講錯話有時候不是表面而已，可能是內心潛意識的心態及偏差，比如韓之前的招商陪睡、瑪莉亞變老師、綠營議員候選人毛沒長齊等等，這也是社會大眾最擔心的，韓國瑜沒有同理心、平權意識和人權關懷。