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韓國瑜的鳳凰與雞之喻 綠營抨缺平權與人權意識

2019-08-29 17:07聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨總統提名人韓國瑜今天與國政顧問團直播「韓國瑜為你撐腰」談解決青年窮感時，提到「人才不斷流出去、勞動力進來台灣；鳳凰都飛走了、進來一大堆雞」，雖然他後來受訪時進一步說明是未來在引進人才和人力時要並重的意思，是指如果台灣人才都外流，外面的人才不進台灣，這樣對台灣競爭力不是一件好事。但是，民進黨高雄市議員陳致中立即抨韓國瑜沒有平權意識和人權關懷，台灣基進批評韓國瑜破壞新南向默契、卡台灣。

陳致中說，如果今天不是馮燕教授當場指正韓國瑜的歧視言論，相信韓不會認錯自己失言；講錯話有時候不是表面而已，可能是內心潛意識的心態及偏差，比如韓之前的招商陪睡、瑪莉亞變老師、綠營議員候選人毛沒長齊等等，這也是社會大眾最擔心的，韓國瑜沒有同理心、平權意識和人權關懷。

台灣基進組織部主任李雨蓁說，作為一個前工業城市、正在老化城市的市長，不感謝移工替這個都市提供的服務、不想方設法為移工爭取相對平等的地位，卻用「瑪莉亞當老師」、「鳳凰走了進來一大堆雞」這種歧視對待；韓每次這種脫口而出的話，都說沒有惡意、開玩笑的，但對該族群的傷害卻是赤裸的、惡劣的；這些自以為幽默的話，從來都不好笑，也不是可以輕易以「失言」等說詞帶過，難道韓以後要在友邦面前、國際場合上，開這種玩笑嗎？這樣的市長會損及全台灣的形象，對新南向政策造成負面影響，畢竟沒有人會想和歧視自己國民的國家友好，韓國瑜根本是「卡台灣」。

民進黨高雄市議員陳致中批評高雄市長韓國瑜說出鳳凰與雞的比喻，是無同理心和平權、人...
民進黨高雄市議員陳致中批評高雄市長韓國瑜說出鳳凰與雞的比喻，是無同理心和平權、人權意識。圖／聯合報資料照
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台灣基進組織部主任李雨蓁抨高雄市長韓國瑜的出鳳凰與雞的比喻，對移工是歧視。圖／翻...
台灣基進組織部主任李雨蓁抨高雄市長韓國瑜的出鳳凰與雞的比喻，對移工是歧視。圖／翻攝李雨蓁臉書
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韓國瑜人權移工

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