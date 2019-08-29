全台首輛智慧醫療車今起前進高雄美濃、甲仙等地

2019-08-29 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



全台唯一的「智能行動醫療巡迴車」今天停靠高雄美濃龍肚國小校園，以後將陸續開往杉林、甲仙、六龜與茂林等地進行義診或義檢，地方人士熱烈迎接。這輛價值1500萬元的智能車可立即分析檢查結果，偏鄉長輩無須舟車勞頓，只花半小時可得知自身骨質密度，當場接受醫師專業諮詢與建議。

國中小學明天開學，日月光集團今年捐贈1萬支新型LED燈管給14間國中小提升照明度，美濃龍肚國小也是受惠學校之一。此外，由日月光集團出資千萬打造的「智能行動醫療巡迴車」即將前進高雄5處行政區照顧社區長輩，學校今早舉辦關懷列車啟動儀式，市議員林義迪、市府教育局長吳榮峯、美濃區長鍾炳光等人出席。

日月光集團資深副總周光春表示，日月光捐助的「智能行動醫療巡迴車」走入偏鄉，另捐贈LED燈管給國中小學使用，醫療與LED綠能燈具結合，意味「日月光啟動全方位偏鄉關懷列車、照亮校園」，未來列車會以巡迴方式運作，不定期前往美濃、杉林、甲仙、六龜與茂林等地。

高雄榮總品管中心主任楊宗隆指出，初次到龍肚國小，對於學校群山環抱，校園很少學生近視的情況印象深刻；多數行動醫療車以癌症篩檢為目的，智能車則是為高齡長輩量身設計，主要針對肌少症、骨質疏鬆、衰老症做檢測，檢查完馬上可用多國語言列印檢驗報告，醫師可向受檢者解說檢驗結果。