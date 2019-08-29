藍批菊團隊濫用氣爆善款 綠反嗆把氣爆當政治提款機

2019-08-29 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



針對國民黨總統提名人韓國瑜團隊今天上午對高雄石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點的修改和市政會議審議過程的質疑，多位民進黨高雄市議員站出來替前市長陳菊團隊說話，議員高閔琳說善款委員會是經過當時總統馬英九和國民黨中央執政的狀態下同意設立的，高雄氣爆所有的善款都使用都公開，網路上全部查得到，在高雄市社會局八一石化氣爆善款資訊網裡面一筆一筆、如何運用都非常清楚，每一筆錢的運用，都由社會賢達、公眾人士、社會人士共同組成的氣爆善款委員會決議通過才能用。

高閔琳臉書表示，103年8月12日，陳菊離開市政會議，是為了趕在9時25分到二聖凱旋陪當時行政院長江宜樺視察氣爆後續處理情形。

民進黨議員康裕成說，國民黨對於高雄氣爆事件什麼事都沒有做，不但沒有做， 還拚命罵、拚命指責和汙衊有做事的人，把氣爆事件當作政治提款機，呼籲韓國瑜，選情不好不要拿氣爆開刀，民調下滑也不要拿氣爆開刀；國民黨叫前立委孫大千、立委許淑華這些不了解高雄的「政客」開記者會，實在太可笑。